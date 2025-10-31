Рус
Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

Даяна Швець
31 жовтня 2025, 07:06
Нова масштабна хвиля атак на стратегічно важливі об'єкти РФ спричинила потужні вибухи та пожежі.
Дрони атакували Орел / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що трапилося:

  • Росію охопила серія ударів невідомих безпілотників одразу в кількох центральних областях
  • Цілями атак стали критичні об'єкти енергетичної та нафтопереробної інфраструктури

Неспокійною видалася ніч на 31 жовтня у Росії. Серія ударів безпілотників була зафіксована одразу в кількох центральних областях країни. Головними цілями стали критичні об'єкти енергетичної та нафтопереробної інфраструктури, розташовані на значній відстані один від одного, розповідає Главред з посиланням на російські медіа.

Вибухи в Орлі

У ніч проти 31 жовтня в російському місті Орел пролунала серія вибухів, регіон зазнав атаки безпілотників невідомого походження. Внаслідок удару постраждала місцева теплоелектроцентраль (ТЕЦ), повідомляють російські медіа.

Повітряна тривога у місті пролунала близько 00:50, після чого місцеві Telegram-канали почали повідомляти про ракетну загрозу. Влада закликала мешканців не виходити на вулицю й ховатися у приміщеннях без вікон.

Невдовзі жителі Орла почали масово повідомляти про гучні вибухи та спалахи в небі. Очевидці чули від трьох до семи потужних ударів у північній частині міста. За їхніми словами, під час вибухів спрацьовували сигналізації автомобілів, а в повітрі було видно блискавичні спалахи, схожі на роботу систем ППО.

Росію охопили вибухи
Росію охопили вибухи / фото: тг-канал Главред

Пізніше з’явилися повідомлення про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Зрештою, цю інформацію підтвердив і губернатор регіону Андрій Кличков.

За його словами, на територію місцевої ТЕЦ впали уламки безпілотника, унаслідок чого було пошкоджене електротехнічне обладнання. Водночас чиновник запевнив, що пожежі не виникло, а ситуацію вдалося швидко локалізувати.

Наразі офіційних даних про загиблих чи постраждалих немає.

Вибухи в Володимирі

Окрім цього, на території Росії, поблизу міста Володимир, була атакована ключова електрична підстанція, що призвело до значної пожежі.

Цей об'єкт, відомий як "Володимирська", має велике значення для енергосистеми регіону, оскільки є вузловим і обслуговує частину області, розподіляючи електроенергію через багаточисленні високовольтні лінії (110-750 кВ). Його потужність, за наявними даними, становить приблизно 4010 МВА.

Вибухи в Ярославлі

У Росії, в місті Ярославль, вранці 31 жовтня також зафіксовано чергову атаку безпілотників, що супроводжувалася потужними вибухами. Основною ціллю удару став Ярославський нафтопереробний завод ("Славнефть-ЯНОС") - один із п'яти найбільших НПЗ у країні та найбільший на півночі Росії.

Про атаку повідомили як російські ЗМІ, так і користувачі соцмереж, які публікували відео вибухів. Російські джерела стверджують, що БПЛА атакували місто після 5-ї години ранку за Києвом.

Місцеві жителі ділилися записами гудіння дронів, спроб роботи ППО та яскравих спалахів після влучань. За обговореннями в місцевих чатах, вибухи почалися близько 04:38-04:40 (за Києвом) і лунали з інтервалом, досягнувши до 05:20 щонайменше десяти "хлопків".

На тлі подій в аеропорту Ярославля запровадили план "Ковер", тимчасово зупинивши авіарейси. Крім того, повідомлялося про перекриття дороги до атакованого НПЗ.

Удари по енергетиці Росії - думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів у колонці для Главреда, що наші удари по енергетиці для Росії є вкрай болючими.

"Так, наприклад, російський пропагандист Андрій Караулов, який підтримує війну і дотримується позиції "царь хороший, бояре плохие", кілька днів тому відкрито заговорив про наслідки системних атак України на нафтопереробку Росії. Я вперше почув, що російський пропагандист відкрито обговорює це питання", - нагадує Тука в розмові з Главредом.

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі
НПЗ в РФ/ Главред-інфографіка

За словами експерта, Караулов зазначив, що, за оцінками російських експертів, щоб Росія відчула нестачу пального, необхідно вивести з ладу 10-13% її нафтопереробних підприємств.

"Україна, за підрахунками західних аналітиків, знищила вже 23% таких підприємств. Також він вперше наголосив, що ще з радянських часів 100% нафтопереробних підприємств у Росії працюють на обладнанні, яке виробляється в "недружественных государствах", тож зараз, перебуваючи під жорсткими санкціями, росіяни не мають змоги відновлювати те, що зруйнували українські удари. Крім того, Караулов вперше сказав, що всі ці технологічні негаразди не може компенсувати навіть допомога Китаю. Це, як на мене, дуже важливо: якщо російські пропагандисти почали відверто про це говорити, це є свідченням того, що удари наших Сил оборони вкрай дошкульні для Росії, і їх потрібно тільки нарощувати", - резюмував експерт.

Вибухи в Росії - останні новини

Главред нещодавно розповідав деталі потужних ударів Сил оборони. Так, Виведено з ладу два російські нафтопереробні заводи - Новоспаський (Ульяновська область) і Марійський (Республіка Марій Ел). Ці підприємства були безпосередньо задіяні в логістиці та забезпеченні потреб військ Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також не так давно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів. Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів, що руйнівні удари по цілях вглибині Росії можуть посилитись.

Протягом 26 і 27 жовтня у російській столиці Москві та сусідніх регіонах фіксувалися вибухи через атаки невідомих безпілотних літальних апаратів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що засоби протиповітряної оборони Міноборони РФ нібито збили два дрони, які летіли в бік міста. За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Більше важливих новин:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

