РФ і Білорусь можуть влаштувати диверсію проти Польщі, щоб звинуватити Україну - ISW

Кремль часто використовує Службу зовнішньої розвідки для поширення тверджень про підготовку атак.

РФ і Білорусь можуть влаштувати диверсію проти Польщі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Україна нібито готується до атаки під чужим прапором

За версією росіян, Україна може провести "атаку" на критично важливу інфраструктуру

Росія і Білорусь можуть готувати диверсії в Польщі, у яких планують звинуватити Україну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 вересня.

Як зазначили в ISW, служба зовнішньої розвідки Росії 30 вересня безпідставно заявила, що Україна нібито готується до атаки під чужим прапором проти критичної польської інфраструктури, щоб звинуватити Росію і Білорусь.

За версією росіян, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) і польська розвідка розгорнуть до Польщі диверсійно-розвідувальну групу, яка складається з громадян Росії та Білорусі з легіону "Свобода Росії" і полку Кастуся Калиновського. Там, за версією росіян, Україна може одночасно провести "атаку" на критично важливу інфраструктуру.

За словами розвідки РФ, війська будуть представлені російськими та білоруськими спецпризначенцями на прес-конференції після того, як польські сили безпеки їх захоплять.

На думку аналітиків ISW, Кремль, можливо, наказав опублікувати цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню диверсійну операцію Росії та Білорусі проти Польщі.

Інститут зазначає, що Кремль часто використовує Службу зовнішньої розвідки для поширення необґрунтованих тверджень про підготовку атак у рамках дезінформаційних кампаній, покликаних послабити підтримку України і посіяти сумніви щодо характеру провокацій Росії проти держав - членів НАТО.

Як Путін уже веде війну проти НАТО - думка експерта

Політичний аналітик Ольга Курносова вважає, що Володимир Путін прагне відновити для Росії статус і вплив, подібний до того, який мав Радянський Союз після Другої світової війни.

Однак, зазначається, що він не усвідомлює: світ змінився, і повернути цю колишню роль просто неможливо.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - сказала вона в інтерв'ю Главреду.

Також висловлюється думка, що поки Путін залишається при владі, ситуація продовжить погіршуватися. Він, імовірно, продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

"Інша справа - скільки часу він ще пробуде при владі. І наскільки всередині Росії або в емігрантських колах дозріють умови для того, щоб його усунути. Я абсолютно впевнена: можливостей для зміни ситуації після Путіна буде набагато більше", - підкреслила Курносова.

Безпілотники в небі над країнами НАТО - останні новини

Як писав Главред, наприкінці вересня невідомі безпілотники неодноразово порушували роботу великих аеропортів у Данії та Норвегії. Вперше це сталося пізно ввечері 22 вересня, коли дрони на кілька годин заблокували аеропорти Копенгагена й Осло.

Наступного дня, 23 вересня, безпілотники знову змусили тимчасово закрити Копенгагенський аеропорт Каструп.

Ситуація повторилася в ніч на 25 вересня: у повітряному просторі Данії знову помітили невідомі дрони, через що довелося закрити аеропорт Ольборг на півночі країни. Безпілотники також фіксували поблизу ще трьох аеропортів: в Есбйорзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ці інциденти серйозною атакою на критичну інфраструктуру країни. Вона припустила, що до появи дронів над Копенгагеном може бути причетна Росія.

Крім цього, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там понад десять хвилин.

Кая Каллас, головний дипломат Євросоюзу, рішуче засудила дії російських військових, назвавши їх "надзвичайно небезпечною провокацією".

Представник НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що російські літаки були перехоплені Альянсом. Вона назвала це порушення прикладом "безрозсудної поведінки Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія веде системну кампанію проти країн Заходу.

"Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО - цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни і напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії", - написав глава держави.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

