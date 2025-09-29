Рус
"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

Руслан Іваненко
29 вересня 2025, 02:02
Чалий попереджає, що Росія може перейти до комбінованих атак з дронами та диверсійними групами.
Чалий попереджає, що Росія може перейти до комбінованих атак з дронами та диверсійними групами.
Росія може використати підсанкційні вантажі як привід для нападу/ Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот, ua.depositphotos.com

Російські провокації в Європі навряд обмежаться лише порушенням повітряного простору НАТО дронами та літаками. За словами голови правління Українського кризового медіа-центру, ветерана української дипломатії Валерія Чалого, Кремль рано чи пізно може вдатися до наземної операції, а найбільш імовірною ціллю стане Литва.

"Моя версія така, що без суходолу, без якоїсь комбінованої операції, диверсійними групами, в поєднанні з тими ж дронами, не буде так сприйнято в Європі, як це сприймається зараз. Воно сприйнято буде зовсім по-іншому. Далі про жертви, якщо загинуть люди, то це знову буде по-іншому", – зазначив Чалий в коментарі "Еспресо".

Європа поки не реагує на порушення повітряного простору

Дипломат підкреслив, що європейські країни досі діють за парадигмою мирного часу і побоюються збивати російські дрони та літаки у своєму повітряному просторі, хоча військові протоколи це передбачають. За його словами, так триватиме, поки Росія не перейде на новий рівень ескалації.

"Не може Путін себе стримать. Він зайде отим чоботом російським. От повірте мені, він не втримається від цього. Як тільки дозволять якісь обставини, він це зробить", – додав Чалий.

Сценарій провокації проти Литви

Він також пояснив можливий сценарій провокації Кремля проти Литви: через територію країни проходить сухопутна логістика між Росією і Калінінградською областю.

"У них є угода підписана, що ці вантажі мають проходити в тому числі через Литву. Але була ситуація, коли [литовці] затримували [російські потяги] на деякий час, тому що вони (росіяни – ред.) запускали підсанкційні вантажі. І тоді була дуже непроста ситуація, коли розрулювали [її по лінії] Москва-Брюссель. Дуже легко це зробити, спеціально поставити туди підсанкційний вантаж, потім, якщо литовці його блокують, заявити, що таким чином блокується Калінінградська область і [її] мешканці, і з гуманітарних потреб треба відновити цей коридор", – пояснив Чалий.

'Путін не стримає амбіцій': дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться 'рука Кремля'
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Чого прагне Путін: думка експерта

Політичний аналітик Ольга Курносова вважає, що Володимир Путін прагне відновити для Росії вплив і статус, який свого часу мала Радянський Союз після Другої світової війни. Водночас, експерт наголошує: світ змінився, і повернути колишню роль Росії вже неможливо.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", – зазначила Курносова в інтерв’ю Главреду.

Аналітик прогнозує, що доки Путін залишається при владі, ситуація лише погіршуватиметься: Росія продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони та нарощувати військову потужність.

"Інша справа — скільки часу він ще пробуде при владі. І наскільки всередині Росії або в емігрантських колах дозріють умови для того, щоб його усунути. Я абсолютно впевнена: можливостей для зміни ситуації після Путіна буде набагато більше", – підсумувала Курносова.

Як писав Главред, наприкінці вересня невідомі безпілотники неодноразово порушували роботу великих аеропортів у Данії та Норвегії. Уперше це сталося пізно ввечері 22 вересня, коли дрони на декілька годин заблокували аеропорти Копенгагена та Осло.

Ситуація повторилася в ніч на 25 вересня: у повітряному просторі Данії знову помітили невідомі дрони, через що довелося закрити аеропорт Ольборг на півночі країни. Безпілотники також фіксували поблизу ще трьох аеропортів: в Есбйорзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

Крім того, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там понад десять хвилин.

Кая Каллас, головна дипломатка Євросоюзу, рішуче засудила дії російських військових, назвавши їх "надзвичайно небезпечною провокацією".

Про персону: Валерій Чалий

Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).

Голова правління Українського кризового медіа-центру.

НАТО Европа військова агресія РФ
