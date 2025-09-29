НАТО розглядає новий план зі збиття літаків РФ - The Times

Останніми тижнями дрони та винищувачі неодноразово порушували повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії.

https://glavred.net/world/nato-rassmatrivaet-novyy-plan-po-sbitiyu-samoletov-rf-the-times-10702178.html Посилання скопійоване

НАТО розглядає новий план зі збиття літаків РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Альянс закликають піти на більш рішучі кроки

Трамп закликав союзників збивати літаки-порушники

НАТО готове розглянути посилення правил застосування сили на східному фланзі, щоб спростити можливість збивати російські літаки-порушники, заявив один із високопоставлених командувачів Альянсу.

Зокрема, вже зараз посилюється спостереження в районі Балтійського моря, куди було направлено фрегат протиповітряної оборони і низку неуточнених систем розвідки і спостереження. Деякі держави НАТО, які перебувають дуже близько до Росії, закликають Альянс піти на більш рішучі кроки і знизити поріг застосування сили, пише The Times.

відео дня

Останніми тижнями дрони та винищувачі неодноразово порушували повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії, а також фіксували випадки підозрілої активності безпілотників біля аеропортів і військових баз в інших країнах, зокрема в Данії, Норвегії, Швеції та Литві.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що настав час перетворити місію "повітряного патрулювання" НАТО в країнах Балтії, засновану на ротаційних розгортаннях винищувачів на місцевих авіабазах, на повноцінну місію "повітряної оборони".

Такий перехід означав би не тільки розміщення додаткових систем ППО НАТО в регіоні, а й використання більш жорстких правил застосування сили. Зараз основне завдання патрульних ескадрилій - супроводжувати російські військові літаки за межі повітряного простору Альянсу, якщо вони не становлять явної військової загрози. Голова військового комітету НАТО від Італії, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що це "варіант" для Альянсу, але він вважає, що поки що зарано ухвалювати подібні рішення.

Однак є члени НАТО, які висловлюють серйозні побоювання з приводу ризику надмірної реакції на провокації Росії, хоча останніми днями Альянс посилив риторику на адресу Кремля, пише ЗМІ. Президент США Дональд Трамп закликав союзників збивати літаки-порушники, а генсек НАТО Марк Рютте погодився з таким підходом.

Крім того, повідомляється, що дипломати з Великої Британії, Франції та Німеччини зустрілися з російськими офіційними особами в Москві і дали зрозуміти, що ці заяви - не порожні погрози. Також з'явилися ознаки того, що деякі з недавніх порушень повітряного простору НАТО були більш серйозними, ніж визнавалося раніше.

The Times пише, що, коли 10 вересня близько двадцяти російських дронів вторглися в Польщу, кілька з них прямували до авіабази Ласк під Лодзю, де США розмістили чотири винищувачі F-35. Якби частину дронів не збили, Росія могла б використати наступні навчання "Захід" у Білорусі для тиску на східний фланг.

Думка експерта: урок Туреччини 2015 року

Професор Університету Бундесверу Карло Масала нагадує, що Туреччина 2015 року продемонструвала здатність збивати російські літаки без ризику військової ескалації. За його словами, тоді турецькі військові знищили літак, який порушив повітряний простір країни лише на 17 секунд.

Масала вважає, що саме така рішучість має бути у НАТО для ефективного стримування російських вторгнень у чужий повітряний простір.

Водночас він зазначає, що цього разу МіГ-31 не було збито. Причиною є те, що місія НАТО над балтійськими країнами має переважно спостережний характер, а не оборонний. Літаки Альянсу не патрулюють небо постійно, а піднімаються тільки в разі виявлення загрози, що унеможливлює миттєву реакцію на потенційне вторгнення.

Російські літаки в небі НАТО - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там понад десять хвилин. Однак, сили НАТО не стали збивати російські літаки, які порушили повітряний простір країни-члена Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами - неприпустиме. Росія проводить системну кампанію проти країн Заходу.

Росія знову вдалася до прямих погроз на адресу НАТО. Зокрема, посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що в разі, якщо літаки НАТО зіб'ють російський військовий літак, це буде розцінено Кремлем як початок війни.

Читайте також:

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред