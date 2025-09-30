В НАТО хочуть закрити небо над Україною: які регіони захистять від ракет і дронів

Європа має демонструвати готовність до дій, зокрема розглядається створення протиповітряного щита над частиною регіонів України, вказує The Telegraph.

НАТО може закрити небо над Україною - про які регіони йдеться / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, US Air Force, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі The Telegraph:

Росія націлена на знищення України

Дрони РФ перевіряють реакцію країн НАТО

Група європейських політиків пропонує закрити небо над частиною України, зокрема, над Києвом

За останні три тижні Росія здійснила низку зухвалих атак дронами по території європейських держав-членів НАТО. У відповідь розглядається можливість розміщення систем ППО на заході України для перехоплення російських ракет і безпілотників. Згодом така практика може бути поширена й на захист Києва. Про це повідомляє The Telegraph.

Яка ціль росіян

ЗМІ зазначають, що стратегічна мета Росії в Європі полягає у створенні так званої "нової архітектури безпеки", що фактично означає перегляд післявоєнного порядку й відновлення впливу Москви хоча б на частині континенту.

"Це означає знищення України як суверенної держави. Але це також означає розпад НАТО, і кращої нагоди для цього, ніж нинішнє президентство Трампа, може ніколи не бути", - йдеться у матеріалі.

Запуски швидкісних літаків у повітряний простір Естонії та регулярні польоти дронів над Польщею, Румунією й Данією є спробами перевірити, як європейські держави реагуватимуть на загрозу війни.

"Якщо, наприклад, один з членів НАТО збиває російський винищувач, чи будуть вони стояти пліч-о-пліч, чи обернуться один проти одного?", - зазначає The Telegraph.

Яку відповідь готують країни-члени НАТО

Як наголошує The Telegraph, країни Європи, зокрема Велика Британія, мають усвідомити, що їм доведеться діяти майже без підтримки США. Хоча Вашингтон повністю відкидати з рахунків не варто, нинішня американська влада зосереджена на інших питаннях, і така ситуація збережеться ще певний час, попри зміни у риториці Дональда Трампа та Джей Ді Венса щодо війни в Україні.

The Telegraph підкреслює, що вплив Європи на майбутнє континенту напряму залежить від її готовності застосовувати силу та приймати ризики заради його захисту.

"Один із варіантів, запропонований групою високопоставлених західних політиків і військових, полягає в тому, щоб створити над західною Україною протиповітряний щит для збивання російських ракет і дронів, з можливістю в кінцевому підсумку поширити цей щит – ефективну безполітну зону – на сам Київ", - вказують журналісти.

Які регіони України можуть захистити від повітряних ударів РФ / Фото: The Telegraph

Прикладом є дії Королівських ВПС, які перехоплювали іранські дрони й ракети, спрямовані на Ізраїль.

Оскільки повітряна кампанія Росії здійснюється за допомогою дронів і ракет великої дальності, запущених із власного повітряного простору, така операція не призведе до втрат серед російських військових. Водночас вона стане сигналом, що Європа готова відповідати на повітряні загрози та брати на себе певні ризики.

"Це також мало б істотне значення для військових зусиль України. Найголовніше, це дало б Путіну зрозуміти, що якщо Росія ставить Захід перед дилемою, Європа може – і буде – робити те саме щодо Росії. Європейські лідери, які збираються цього тижня в Копенгагені, безсумнівно обговорять це, а також інші ідеї. Але важливо, щоб будь-яка позиція, яку вони займуть, була чітким сигналом для Москви", - резюмують журналісти.

Що передбачає ініціатива "Небесний щит" - думка експерта

Як писав Главред, Європа могла б розгорнути авіаційне угруповання близько з 120 бойових літаків у рамках плану "SkyShield" для захисту України від повітряних атак РФ. Однак, як зауважив авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап, сама ідея не є новою.

Технічно та логістично концепція опрацьована досконало і не має критичних недоліків. Розрахунки свідчать, що для протидії крилатим ракетам і "шахедам" найбільш ефективною буде бойова авіація, тоді як використання малих безпілотників у межах цього плану не передбачається.

"Крилаті ракети можуть збивати літаки, які будуть залучені до цієї операції: Rafale, Eurofighter, а також, можливо, F-16, Mirage - залежно від того, які країни та які частини своїх повітряних сил підключать до процесу. Усі вони діятимуть за стандартами НАТО.Загалом передбачається залучення 120 літаків. Водночас слід чітко розуміти, що ці літаки не можуть діяти проти балістичних ракет. У світі поки що не існує літаків, здатних працювати проти балістичних ракет", - вказує аналітик.

/ Інфографіка: Главред

Закриття неба над Україною - що відомо про плани

Як раніше повідомляв Главред, європейські країни можуть задіяти близько 120 винищувачів для прикриття Києва та західних областей України від російських атак без прямого втягування у конфлікт із Москвою. Такий варіант передбачено у плані "Небесний щит", повідомляє The Guardian.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш наголосив, що Польща має системи ППО далекої дії Patriot, тому технічно здатна захистити повітряний простір над західними регіонами України.

Водночас президент Володимир Зеленський зауважив, що для повного закриття українського неба необхідно ще 11–12 систем Patriot, кошти на які можна отримати за рахунок заморожених російських активів.

