Дрони помітили в повітряному просторі Данії: аеропорт 'Ольборг' призупинив польоти

Ще три аеропорти також повідомили про появу безпілотників, але продовжили роботу.

Коротко:

Аеропорт "Ольборг" було закрито через невідомі дрони

Безпілотники також були помічені поблизу аеропортів в Есбйорзі, Сьоннербордзе і Скрідструпі

На авіабазі "Скрідструп" базуються винищувачі F-16 і F-35

У ніч на 25 вересня невідомі дрони помітили в повітряному просторі Данії. На півночі країни було закрито аеропорт "Ольборг". Проводиться розслідування.

Як повідомляє Reuters та поліція Північної Ютлантії в соцмережі Х, перше повідомлення про невідомі безпілотники в небі над аеропортом "Ольборг" з'явилися близько опівночі.

"Біля аеропорту "Ольборг" помічені дрони, повітряний простір закрито. Поліція на місці події, проводить розслідування", - йдеться в повідомленні.

Представник аеропорту підтвердив, що "Ольборг" закритий через дрони в його повітряному просторі. Водночас, він відмовився коментувати кількість дронів.

За його словами, час прильоту і вильоту змінили чотири рейси, зокрема два літаки SAS, один Norwegian і один KLM.

Також стало відомо, що дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів - в Есбйорзі, Сьоннербордзе і Скрідструпі.

Варто зазначити, що на авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 і F-35.

Згодом у поліції Північної Ютлантії повідомили, що неідентифіковані дрони більше не перебувають над повітряним простором аеропорту "Ольборг".

Поліція проводить розслідування і просить усіх, хто має інформацію у цій справі, зв'язатися з ними.

Наліт дронів на Польщу - головне

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає.

НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б.

Російські літаки над Естонією - головне

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там понад десять хвилин. Однак, сили НАТО не стали збивати російські літаки, які порушили повітряний простір країни-члена Альянсу.

Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами. Вона назвала дії російських військових літаків "надзвичайно небезпечною провокацією".

Представник НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс перехопив російські літаки. Вона додала, що порушення винищувачами повітряного простору Естонії - приклад безрозсудної поведінки Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить системну кампанію проти країн Заходу.

Навіщо дрони РФ атакували Польщу: думка експерта

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник заявив, що інцидент із російськими дронами в Польщі може спровокувати розкол усередині польської влади, адже там доволі напружені стосунки між президентом, його політичними силами та прем'єр-міністром.

"Якщо замість того, щоб об'єднатися і відкласти політичні суперечки, вони почнуть звинувачувати один одного, то російські стратеги можуть поставити собі "плюсик" за досягнення ще однієї мети - внутрішнього ослаблення Польщі", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.

Друга площина - рівень НАТО, на якому теж очікуються дискусії. Зокрема, Росія уважно стежитиме, якою буде реакція Білого дому.

"Попри те, що всі члени Альянсу формально "рівні за столом", на політичному рівні саме США залишаються головним гарантом", - пояснив експерт.

Мельник нагадав, що за всю історію існування Північно-Атлантичного альянсу стаття 5 була активована лише один раз - після терактів 11 вересня 2001 року.

