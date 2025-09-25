Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Дрони помітили в повітряному просторі Данії: аеропорт "Ольборг" призупинив польоти

Анна Ярославська
25 вересня 2025, 07:27оновлено 25 вересня, 08:10
241
Ще три аеропорти також повідомили про появу безпілотників, але продовжили роботу.
Аеропорт
Аеропорт "Ольборг" закривався через невідомі БПЛА / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Аеропорт "Ольборг" було закрито через невідомі дрони
  • Безпілотники також були помічені поблизу аеропортів в Есбйорзі, Сьоннербордзе і Скрідструпі
  • На авіабазі "Скрідструп" базуються винищувачі F-16 і F-35

У ніч на 25 вересня невідомі дрони помітили в повітряному просторі Данії. На півночі країни було закрито аеропорт "Ольборг". Проводиться розслідування.

Як повідомляє Reuters та поліція Північної Ютлантії в соцмережі Х, перше повідомлення про невідомі безпілотники в небі над аеропортом "Ольборг" з'явилися близько опівночі.

відео дня

"Біля аеропорту "Ольборг" помічені дрони, повітряний простір закрито. Поліція на місці події, проводить розслідування", - йдеться в повідомленні.

Представник аеропорту підтвердив, що "Ольборг" закритий через дрони в його повітряному просторі. Водночас, він відмовився коментувати кількість дронів.

За його словами, час прильоту і вильоту змінили чотири рейси, зокрема два літаки SAS, один Norwegian і один KLM.

Аеропорт
Аеропорт "Ольборг" на карті / google.com/maps

Також стало відомо, що дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів - в Есбйорзі, Сьоннербордзе і Скрідструпі.

Варто зазначити, що на авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 і F-35.

Згодом у поліції Північної Ютлантії повідомили, що неідентифіковані дрони більше не перебувають над повітряним простором аеропорту "Ольборг".

Поліція проводить розслідування і просить усіх, хто має інформацію у цій справі, зв'язатися з ними.

Наліт дронів на Польщу - головне

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає.

НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору.

Дрони помітили в повітряному просторі Данії: аеропорт 'Ольборг' призупинив польоти
Що таке 4 стаття НАТО ​ / Інфографіка: Главред

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б.

Російські літаки над Естонією - головне

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там понад десять хвилин. Однак, сили НАТО не стали збивати російські літаки, які порушили повітряний простір країни-члена Альянсу.

Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами. Вона назвала дії російських військових літаків "надзвичайно небезпечною провокацією".

Представник НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс перехопив російські літаки. Вона додала, що порушення винищувачами повітряного простору Естонії - приклад безрозсудної поведінки Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить системну кампанію проти країн Заходу.

Навіщо дрони РФ атакували Польщу: думка експерта

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник заявив, що інцидент із російськими дронами в Польщі може спровокувати розкол усередині польської влади, адже там доволі напружені стосунки між президентом, його політичними силами та прем'єр-міністром.

"Якщо замість того, щоб об'єднатися і відкласти політичні суперечки, вони почнуть звинувачувати один одного, то російські стратеги можуть поставити собі "плюсик" за досягнення ще однієї мети - внутрішнього ослаблення Польщі", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.

Друга площина - рівень НАТО, на якому теж очікуються дискусії. Зокрема, Росія уважно стежитиме, якою буде реакція Білого дому.

"Попри те, що всі члени Альянсу формально "рівні за столом", на політичному рівні саме США залишаються головним гарантом", - пояснив експерт.

Мельник нагадав, що за всю історію існування Північно-Атлантичного альянсу стаття 5 була активована лише один раз - після терактів 11 вересня 2001 року.

Інші новини:

Про персону: Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Данія новини України та світу атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробити

Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробити

10:27Світ
Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко

09:15Інтерв'ю
Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

08:22Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Люди обходять його стороною: в Україні росте цікавий та смачний гриб-велетень

Люди обходять його стороною: в Україні росте цікавий та смачний гриб-велетень

Китайський гороскоп на сьогодні 25 вересня: Щурам - ревнощі, Зміям - драма

Китайський гороскоп на сьогодні 25 вересня: Щурам - ревнощі, Зміям - драма

Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом

Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом

Останні новини

10:31

Атестація після початкової школи: розкрито деталі ДПА для четвертокласників

10:27

Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробитиВідео

10:12

Зірка "Усі жінки - відьми" опинилася на операційному столі - що сталося

10:08

Рейд "примар" у Криму: спецпризначенці спалили два російські літаки Ан-26

09:59

Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - КурносоваПутін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова
09:54

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

09:35

Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ

09:24

Усе вирішив один дзвінок: у Politico дізналися, хто різко змінив позицію Трампа

Реклама
09:20

Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет

09:15

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 вересня (оновлюється)

08:54

Миле фото: Ріанна стала мамою втретє і розсекретила стать та ім'я дитини

08:43

РФ готує наступ на Херсонщині: в ISW назвали основний напрямок удару

08:26

Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

08:22

Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

08:13

Трампу більше не потрібні компроміси, від Зеленського вимагають максимуму - CNN

08:10

Чому Трамп змінив свою позицію щодо війни в УкраїніПогляд

07:27

Дрони помітили в повітряному просторі Данії: аеропорт "Ольборг" призупинив польоти

07:10

Де три відмінності між бабусями, які купують банани: тільки найуважніші помітять

Реклама
06:48

Вінничину атакували дрони: є "приліт" в об'єкти енергетики

06:10

Путінський режим живе війною і ескалація неминучаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дівчиною під дощем за 23 сек

05:12

Дружина - мрія, подруга - бомба: чотири найласкавіші жінки за знаком зодіаку

04:58

Як зварити картоплю за 10 хвилин: секретний трюк, який зекономить час

04:27

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - проривВідео

04:26

Гороскоп на завтра 26 вересня: Овнам - подорож, Козорогам - грандіозний успіх

03:00

Одне рішення усе змінить: шістьох знаків зодіаку чекає рідкісна удача 25 вересня

02:30

РФ різко зменшить військові витрати - Reuters

02:00

Біля ЧАЕС скупчуються безногі ящірки: у Чорнобилі зафіксували дивне явище

01:54

Трампа проінформували про "запланований контрнаступ" ЗСУ: ЗМІ розкрили роль США

00:50

Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України

24 вересня, середа
23:57

Найвпливовіша жінка Середньовіччя: як київська княжна підкорила Францію та не тільки

23:29

У Трампа може урватись терпець, на РФ чекають проблеми - віцепрезидент США

23:01

Не проросте й не згниє: городниця розкрила незвичний метод зберігання морквиВідео

22:57

Українські дрони паралізували нафтові порти: дивовижі подробиці атаки на РФВідео

22:44

"Хрещатик схожий на кладовище": у Києві блогер порівняв хвилину мовчання з "показухою"Відео

21:47

Шалена сума: стало відомо, яку фінансову підтримку готує Європа для України

21:42

"Висмоктують" енергію: які речі категорично не можна залишати на підвіконні

21:19

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Реклама
21:16

Що першим побачили на картинці: тест, що розкриє приховані риси характеру

20:57

Росіяни можуть виступити проти війни з Україною - в чому причинаВідео

20:55

Прибирання для здоров'я: як часто потрібно пилососити в будинку

20:40

Повернення Динамо до Ліги Європи: УЄФА ухвалив остаточний вердикт

20:32

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

20:18

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаряВідео

19:49

Метастази: лікар прокоментував стан пропагандистки Симоньян

19:48

Не лише розгін: яку насправді приховану функцію має педаль газу

19:47

Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання

19:33

Вроджені лідери: ТОП-3 дати народження, що наділяють людей магнетизмом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти