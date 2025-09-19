'Це не випадковість': Зеленський відреагував на вторгнення літаків РФ в Естонію

РФ проводить системну кампанію проти Європи та НАТО, заявив президент України.

Головне:

РФ проводить системну кампанію проти Європи та НАТО

Потрібна рішуча міжнародна відповідь і підтримка України

Естонія звернулася до НАТО за консультаціями

Порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами - неприпустимо. Росія проводить системну кампанія проти країн Заходу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО - цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії", - написав глава держави. відео дня

Зеленський наголосив, що такі дії не випадковість, а системна російська кампанія "проти Європи, проти НАТО, проти Заходу". Президент підкреслив, що дії РФ вимагають системної міжнародної відповіді.

"Необхідні сильні дії - як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії", - наголосив він.

На завершення Зеленський висловив подяку всім партнерам України. Також український лідер закликав країни Європи, США та держави "Групи семи" "діяти сильно".

Естонія звернулася до НАТО

Уряд Естонії офіційно звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу після того, як російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал нагадав, що три російські літаки увійшли в повітряний простір Естонії, проте були змушені покинути його після втручання винищувачів НАТО.

"Сьогодні вранці 3 російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4", - написав прем'єр у соцмережі Х.

Чи могла атака на Польщу бути випадковою

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду зазначив, що нічна атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи могла бути випадковою. За його словами, один або два інциденти ще можна було б пояснити технічними проблемами або впливом систем РЕБ, але масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що головна мета Кремля - демонструвати, що Росія фактично веде війну з НАТО, а стратегічне завдання полягає в тому, щоб послабити або зруйнувати Альянс.

"Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії - лише один із прикладів ширшої тактики. Можна згадати й інші провокації: втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії тощо. Це все відноситься до так званої війни нижче порогу (below the threshold of war)", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії. У відповідь МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту.

Речниця НАТО Еллісон Харт повідомила, що Альянс перехопив російські літаки і назвала інцидент прикладом "безрозсудної поведінки Росії".

Також російський літак нелегально увійшов у повітряний простір Литви, яка є країною-членом НАТО. Через це Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому офіційну претензію.

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотників перетнули повітряний простір Польщі. На загрозу відреагували союзні війська НАТО та польська авіація, які збили частину дронів.

