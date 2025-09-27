Рус
Путін збирає дані для нової війни: ISW розкрили нюанс, як РФ перевіряє ППО НАТО

Даяна Швець
27 вересня 2025, 08:48
165
Спостерігається зростання активності дронів біля прикордонних районів та інфраструктури європейських держав.
Як Москва тестує систему ППО Альянсу / Колаж: Главред

Ключові тези ISW:

  • Росія, ймовірно, перевіряє та збирає інформацію про протиповітряну оборону (ППО) НАТО
  • ISW вважає Москву причетною до цих інцидентів - частини гібридної війни та стратегії збору даних

Росія здійснює перевірку системи протиповітряної оборони НАТО та намагається зібрати дані, які можуть стати у пригоді у разі майбутнього військового протистояння з Альянсом. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Над Європою помітили дивні дрони

У країнах Європи останнім часом фіксують активність невідомих дронів, що ймовірно мають російське походження. Вони з’являються поблизу кордонів і стратегічних об’єктів інфраструктури.

відео дня

25 вересня винищувачі НАТО з Угорщини підняли у небо два літаки Gripen, щоб перехопити російські Су-30, Су-35 і МіГ-31. Ці літаки підлетіли майже впритул до повітряного простору Латвії, але не перетнули його.

У ніч з 25 на 26 вересня в Німеччині помітили кілька безпілотників у районі кордону з Данією, у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак повідомила, що триває розслідування, адже джерело запуску апаратів досі невідоме.

Того ж дня агентство AFP передало слова представників Міноборони Франції: невстановлені безпілотники зафіксували над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна. Офіційних підтверджень про участь іноземних держав поки немає.

Також 25 вересня національна поліція Данії повідомила про короткочасне закриття аеропорту Ольборга на півночі Ютландії через дрони, які перебували в районі летовища. Аеропорт використовується і цивільними, і військовими.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

НАТО втягують у гібридну війну

Керівник Служби безпеки та розвідки Данії Фінн Борх Андерсен наголосив, що досі не вдалося з’ясувати, хто саме запустив безпілотники. Однак, за його словами, ситуація нагадує елементи гібридної війни, які вже спостерігалися в інших країнах Європи. Він також підкреслив, що ризик російських диверсій оцінюється як високий.

У Швеції влада підтвердила появу дронів поблизу військово-морської бази в Карлскруні того ж дня.

В ISW зазначають, що офіційні представники європейських держав утримуються від прямих звинувачень Росії у порушенні повітряного простору.

Однак аналітики наголошують, що поєднання посиленої активності безпілотників із регулярними польотами російської авіації поблизу кордонів НАТО може свідчити про причетність Москви.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія проводить кампанію з метою перевірки протиповітряної оборони НАТО та політичної волі в рамках більш широких зусиль зі збору оперативної інформації, яку згодом може застосувати у потенційному майбутньому конфлікті проти Альянсу", – йдеться у звіті.

Як Путін уже веде війну проти НАТО - думка експерта

Політичний аналітик Ольга Курносова вважає, що Володимир Путін прагне відновити для Росії статус і вплив, подібний до того, який мав Радянський Союз після Другої світової війни.

Однак, зазначається, що він не усвідомлює: світ змінився, і повернути цю колишню роль просто неможливо.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - сказала вона в інтерв'ю Главреду.

Також висловлюється думка, що допоки Путін залишається при владі, ситуація продовжить погіршуватися. Він, ймовірно, буде продовжувати перевіряти готовність НАТО до оборони та нарощувати озброєння.

"Інша справа — скільки часу він ще пробуде при владі. І наскільки всередині Росії або в емігрантських колах дозріють умови для того, щоб його усунути. Я абсолютно впевнена: можливостей для зміни ситуації після Путіна буде набагато більше", - наголосила Курносова.

Безпілотники в небі над країнами НАТО - останні новини

Як писав Главред, наприкінці вересня невідомі безпілотники неодноразово порушували роботу великих аеропортів у Данії та Норвегії. Уперше це сталося пізно ввечері 22 вересня, коли дрони на декілька годин заблокували аеропорти Копенгагена та Осло.

Наступного дня, 23 вересня, безпілотники знову змусили тимчасово закрити Копенгагенський аеропорт Каструп.

Ситуація повторилася в ніч на 25 вересня: у повітряному просторі Данії знову помітили невідомі дрони, через що довелося закрити аеропорт Ольборг на півночі країни. Безпілотники також фіксували поблизу ще трьох аеропортів: в Есбйорзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ці інциденти серйозною атакою на критичну інфраструктуру країни. Вона припустила, що до появи дронів над Копенгагеном може бути причетна Росія.

Окрім цього, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там понад десять хвилин.

Кая Каллас, головна дипломатка Євросоюзу, рішуче засудила дії російських військових, назвавши їх "надзвичайно небезпечною провокацією".

Представниця НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що російські літаки були перехоплені Альянсом. Вона назвала це порушення прикладом "безрозсудної поведінки Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія веде системну кампанію проти країн Заходу.

"Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО - цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії", - написав глава держави.

Більше міжнародних новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО ЗСУ ПВО дрони міжнародна політика війна Росії та України Інститут вивчення війни атака дронів Наліт дронів РФ на Польщу
