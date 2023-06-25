Путін загнаний у кут: у NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина

Повстання Пригожина та його найманців показало, що Путін не володіє повним контролем над застосуванням сили в РФ, що може спричинити більш ризиковану поведінку.

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Влада Путіна слабша, ніж будь-коли / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин влаштував військовий заколот. І хоча він тривав всього лише добу, повстання "вагнерівців" показало, що влада російського диктатора Володимира Путіна слабкіша, ніж будь-коли з того часу, як він зайняв свою прсаду понад два десятиліття тому.

Заворушення в Росії можуть призвести до зриву планів Кремля в Україні якраз в той момент, коли українські війська починають свій довгоочікуваний контрнаступ. Але офіційні особи у Вашингтоні, як і раніше, нервують через те, що непередбачуваний, озброєний ядерною зброєю Путін почувається вразливим, пише The New York Times.

"Для США це вигідно тим, що увагу росіян відвернуто, це послабить їхні військові зусилля в Україні та зменшить ймовірність того, що вони будуть продовжувати створювати нові проблеми в таких місцях, як Сирія", — вважає колишній співробітник Пентагону Евелін Н. Фаркас.

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Видання зазначає, що збройне протистояння на шляху до Москви, яким би короткостроковим воно не було, являло собою найдраматичнішу боротьбу за владу в Росії з часів невдалого перевороту в 1991 році та протистояння між Борисом Єльциним і парламентом в 1993 році. Однак, на відміну від цих епізодів, у Вашингтона не було фаворита в боротьбі. Пригожин є другом Сполучених Штатів не більше, ніж Путін, зазначає NYT.

Президент США Джо Байден відреагував на кризу мовчанням. Будь-яке висловлювання могло б дати Путіну привід заявити, що те, що відбувається – це іноземна змова.

"Вашингтону слід уникати розпалювання глибоко вкоріненої в Росії параної, що США або НАТО будуть прагнути використовувати хаос в своїх інтересах. Це буде важливо для запобігання надмірної реакції в Москві та в довгостроковій перспективі, якщо прийде час стабілізувати відносини з якоюсь майбутньою Росією", - сказала аналітик Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Адміністрація давно розробила плани на випадок непередбачених ситуацій для такого сценарію, але в суботу, як і всім іншим, їй довелося з усіх сил намагатися отримати достовірну інформацію з Росії.

Офіційні особи США приділяли особливу увагу російському ядерному арсеналу, нервуючи з приводу нестабільності в країні, здатної стерти з лиця землі більшу частину планети. Але високопоставлений представник адміністрації заявив, що уряд не виявив жодних змін в розташуванні російських озброєнь і не змінив ядерну позицію Америки.

"Американські офіційні особи розглядали події на місцях як доказ ослаблення позиції Путіна (...) В Білому домі та органах Національної безпеки майже не залишилося сумнівів в тому, що Пригожин завдав Путіну серйозної шкоди", - пише NYT.

За словами журналістів Кремль втрачає контроль над країною. А уклавши угоду з Пригожиним, Путін підтвердив, що він більше не має виняткового контролю над застосуванням сили на території Росії.

"Дуже ясно одне: Путін виглядає дуже слабким. Але крах уряду Путіна сам по собі небезпечний. Сполучені Штати та їхні союзники повинні зосередитися на підтримці України при плануванні всіх можливих сценаріїв, включаючи падіння путінського режиму і його заміну ультраправою фракцією, яка буде більш жорстокою і менш стриманою, коли справа дійде до війни в Україні", - цитує видання Аліну Полякову, президент Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

Навіть якщо припустити, що Путін утримає владу, політики побоюються, що господар Кремля може стати ще більш неврівноваженим, якщо відчує себе загнаним в кут, зазначає NYT.

"Слабкість породжує більш ризиковану поведінку з боку Путіна", - сказав Джон Хантсман-молодший, колишній посол в Росії при президенті Дональді Трампі.

На жаль для України, згідно з американською інформацією, повстання Пригожина закінчилося до того, як великі російські сили були відведені з лінії фронту для захисту Москви. Але офіційні особи Сполучених Штатів очікують, що розбіжності розпалять сумніви в армії РФ щодо сенсу війни та компетентності їхнього керівництва.

"І мало хто вірить в те, що Пригожин просто повернеться до продажу хот-догів, як він це робив в молодості. Американські чиновники очікують, що у нього ще є карти, які можна розіграти", - зазначає видання.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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