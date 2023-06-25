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США відклали запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер": у WSJ назвали причину

Анна Ярославська
25 червня 2023, 08:35 оновлено 25 червня, 08:43
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Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.
Євген Пригожин, санкції
США тимчсаово відклали запровадження нових санкцій проти ПВК "Вагнер" / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Держдепартамент США вирішив відкласти на час заплановане запровадження нових санкцій проти золотодобувного бізнесу ПВК "Вагнер" в Африці. Про санкції спочатку планувалося оголосити у вівторок, 27 червня. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що у вівторок Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.

Але у Вашингтоні вирішили відкласти на час оголошення про нові санкції щодо "вагнерівців".

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"Вашингтон не хоче, щоб виглядало так, ніби він стає на чиюсь сторону", - цитує WSJ слова інформованого джерела.

Як повідомляв Главред, суд Євросоюзу 8 березня 2923 року скасував частину санкцій проти матері засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Віолетти Пригожиної.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Інші новини:

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