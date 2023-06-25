"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

Монополії на насильство в РФ більше немає, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо Євгена Пригожина / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав, що монополії на насильство у РФ більше немає, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає", — написав він у Twitter.

Подоляк зазначив, що Пригожин "майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом... здаєш назад".

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"Тому що один специфічний посередник з сумнівною репутацією (Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці віддала наказ про твоє знищення. І за той страх, який зазнала путінська еліта за останні 24 години, цей наказ неодмінно буде виконаний...", — зазначив він.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

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