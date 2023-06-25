УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

Олексій Тесля
25 червня 2023, 08:44 оновлено 25 червня, 08:52
310
Монополії на насильство в РФ більше немає, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк, Пригожин
Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо Євгена Пригожина / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав, що монополії на насильство у РФ більше немає, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає", — написав він у Twitter.

Подоляк зазначив, що Пригожин "майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом... здаєш назад".

відео дня

"Тому що один специфічний посередник з сумнівною репутацією (Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці віддала наказ про твоє знищення. І за той страх, який зазнала путінська еліта за останні 24 години, цей наказ неодмінно буде виконаний...", — зазначив він.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

Інші новини:

Євген Пригожин Михайло Подоляк ПВК Вагнер
Реклама

Головне за день

Батальйон окупантів знищили вщент: ЗСУ зачистили плацдарм під Бахмутом

Батальйон окупантів знищили вщент: ЗСУ зачистили плацдарм під Бахмутом

09:50 Україна
Його останніми словами були "Слава Україні": окупанти вбили в Бердянську 16-річного підлітка

Його останніми словами були "Слава Україні": окупанти вбили в Бердянську 16-річного підлітка

09:20 Україна
"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

08:44 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:50

Батальйон окупантів знищили вщент: ЗСУ зачистили плацдарм під Бахмутом

09:20

Його останніми словами були "Слава Україні": окупанти вбили в Бердянську 16-річного підліткаВідео

09:13

Гороскоп на липень 2023: що чекає на кожного знака зодіаку

08:44

"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

08:35

США відклали запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер": у WSJ назвали причину

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:20

Чим пояснюється багаторічна популярність Путіна в РосіїПогляд

07:46

Чому Пригожин згорнув заколот в РФ: в ISW назвали причини і оцінили наслідки

07:00

День Пам'яті Майкла Джексона: 9 божевільних фактів про Короля поп-музикиВідео

06:19

Не сумуйте за димком Москви - його розпалимо миПогляд

Реклама
06:08

ЗСУ битимуть ракетами по армії РФ у Криму, доки вона не вийде - Піонтковський

05:49

Гороскоп на липень 2023 для Овнів: чим здивує другий місяць літаВідео

04:00

Яке сьогодні свято 25 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

Багатий урожай завалить засіки: що придумати для підв'язки огірків

03:00

"Війна в Україні може закінчитися раптово": Жданов оцінив нинішню ситуацію в РФ

02:22

"Вагнерівці" закотили істерику через скасування наступу на Москву

00:16

"Такі витівки Путін не прощає": Пригожина скоро арештують, а ПВК Вагнер розпустять - ГУР

24 червня, субота
23:20

Підрозділи "кадировців" несподівано втекли з Мар’їнки - підполковник ЗСУ

22:50

Міноборони РФ опублікувало ганебний пост після припинення наступу Пригожина

22:18

Лише люди з ідеальним зором впораються: треба за 9 секунд знайти число на картинці

22:10

"Арешт Шойгу": у Мережі з'явилася перша інформація про "договорняк" з Пригожиним

Реклама
21:04

Росіяни в паніці тікають з Ростова-на-Дону: на вокзалах не вистачає квитків

20:29

Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців"

20:07

ЗСУ пішли у масштабний наступ на багатьох напрямках - Міноборони

19:49

Сергій Стерненко. Москва готується до оборони, попереду - найцікавішеВідеоблоги

19:44

Чим замінити кондиціонер влітку: важливі поради для нестерпно спекотних днів

19:40

Як сказати українською "однофамілець": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

19:35

Пригожин наближається: росіяни намагаються зупинити "вагнерівців" екскаваторамиВідео

19:20

Жоден російський генерал не натисне кнопкуПогляд

18:56

Пригожина можуть ліквідувати під Москвою: у Путіна є кілька годин — ЗМІ

18:49

Пригожин збереже владу, якщо знищить російських військових - Ейдман

18:42

"Чекайте сигналу": полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів

18:04

Життєвий оптимізм і вічна молодість: 4 знаки зодіаку, які не старіють

17:49

Україна поверне Крим і Донбас: Жданов розкрив сценарій завершення війни

17:47

"Наступні 24 години будуть вирішальними": Путін ризикує втратити владу - CNN

17:31

У Пригожина є 24-48 годин, щоб влаштувати переворотПогляд

17:25

Зять Шойгу ганебно втік з Росії в Дубаї

17:08

Завтра Пригожин увійде в МосквуПогляд

17:02

Головоломка складніша, ніж здається: зайву букву знайдуть лише одиниці

16:44

Путіне, чому ти трясешся?Погляд

16:36

ПВК Вагнера мають намір захопити склади з ядерною зброєю - партизани Атеш

Реклама
16:34

Хаос у Кремлі: бунт Пригожина може допомогти Україні з контрнаступом — CNN

16:17

Звична дія принесе в життя велику біду: коли краще не стригти нігті

16:07

Російські добровольці закликали своїх прихильників і військових до повстанняВідео

15:57

"Лисий, ти що робиш?": росіяни переплутали Пригожина і влаштували скандал

15:48

ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

15:43

Путін має намір ліквідувати Пригожина, Вагнеру до Москви ще 3-4 години - ЗМІ

15:39

"Борту більше немає": літак Путіна раптово зник з радара

15:21

Армія РФ б'є по Воронежу: підриває авто з людьми та двори житлових будинківВідео

15:11

Москва ізольована і готується до облоги - ГУР

15:10

Вже в найближчі години: Україну накриють найсильніші шквали і величезний градВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти