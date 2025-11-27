На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

Така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана - поїзди відправляються щогодини у той самий час, a розклад легко запам'ятати.

Укрзалізниця вперше запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом / Колаж: главред, фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом

Поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини

Новий графік запряцює з 14 грудня цього року

У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, Укрзалізниця вперше запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом.

Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду. Про це повідомляють в Укрзалізниці

"Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ - Львів - Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду", - йдеться в повідомленні.

В компанії пояснили, що тактовий рух - це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини).

Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express.

Зазначається, що така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана - поїзди відправляються щогодини у той самий час, a розклад легко запам'ятати.

Для залізниці ж модель зручна тим, що дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

Як писав Главред, під час новорічних свят в Україні Укрзалізниця може запровадити валідацію (підтвердження особи) через застосунок "Дія" під час продажу квитків на внутрішніх пасажирських рейсах. Таким чином Укрзалізниця планує боротися з перекурами на внутрішніх рейсах.

Крім того, в Україні подорожчають залізничні квитки. Укрзалізниця планує підвищити ціну на квитки 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ. За допомогою отриманих коштів планується збільшити дохід перевізника. Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх громадян країни. Зокрема, премʼєр-міністр Юлія Свириденко анонсувала запуск програми з безкоштовних перевезень"УЗ-3000" , яка має розпочатися вже 1-го грудня.

