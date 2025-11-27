Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

У країні-агресорі зазіхнули на майно Алли Пугачової.

https://glavred.net/stars/vlasti-rf-ustroili-problemy-alle-pugachevoy-chto-prizoshlo-10719299.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Ви дізнаєтеся:

Аллу Пугачову хочуть позбавити права власності на землю

Чому це сталося

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно підтримала Україну після початку терористичного вторгнення РФ, продовжує стикатися з неприємностями на батьківщині. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, співачку можуть позбавити права власності на ділянку біля її маєтку в Сонячногірську.

Цього разу поперек горла російській владі опинився пірс на березі річки Істра. На думку Росводресурсу, Примадонна незаконно використовує прибережну територію біля своєї ділянки, а документів на будівництво у Алли не було, тому було віддано розпорядження зруйнувати пірс.

відео дня

Будинок Алли Пугачової / фото: t.me/mash

Однак цим влада терористичної РФ вирішила не обмежуватися - вона має намір повністю позбавити Пугачову права власності на ділянку. Як раптово "з'ясувалося", ця земля належить до особливо охоронюваних територій та об'єктів з видом дозволеного використання для рекреаційних цілей. У зв'язку з цим справу було передано до Генпрокуратури з вимогою відібрати у Примадонни 25,5 соток і пізніше виставити землю на аукціон.

Алла Пугачова - власність у РФ / фото: instagram.com, Алла Пугачова

Але подібні дрібні капості російської влади навряд чи засмутять легендарну артистку - вона нещодавно придбала віллу в Європі за 49 мільйонів рублів. Нерухомість розташована в престижному районі Болгарії, і сім'я Пугачової цілком може переїхати туди з Кіпру.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська скандальна актриса і телеведуча Лариса Гузєєва, внесена до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, розлучилася з чоловіком. Гузєєва була одружена з ресторатором Ігорем Бухаровим.

Також після розставання ведучий Дмитро Комаров недовго залишався на самоті і сходив на побачення з відомою українською артисткою. Як виявилося, Злата Огнєвіч і Дмитро Комаров раніше зустрічалися за вечерею. Артистка не уточнила, коли саме відбулося їхнє побачення.

Вас може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред