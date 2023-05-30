"Путін впав у ступор": у Мережі розповіли про здоров'я диктатора РФ

У ніч на 29 травня Володимир Путін поскаржився на сильний тремор правої руки, "посмикування" верхньої повіки правого ока та сильне запаморочення.

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Стан здоров'я Володимира Путіна стрімко погіршується / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Поки країна-агресор РФ практично щоночі атакує Україну з повітря, самому кремлівському диктатору Володимиру Путіну також не спиться. Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, стверджує, що стан здоров'я російського президента стрімко погіршується.

За даними каналу, близько години ночі 29 травня Путін викликав чергових медиків. Диктатор поскаржився на сильний тремор правої руки, "посмикування" верхньої повіки правого ока та сильне запаморочення.

"На момент прибуття медиків президент був адекватний і зміг чітко описати симптоми, проте вже за кілька хвилин під час огляду лікарем Путін впав у ступор, втупившись в одну точку, почав видавати язиком дивні звуки і пристукувати п'ятою правої ноги по підлозі, при цьому у нього тривав сильний тремор правої руки й він моргав правим примруженим оком", - йдеться у повідомленні.

Лікарі спробували покласти Путіна на ліжко, але диктатор нібито чинив опір. Поки медики проводили консультації, "стан президента дещо змінився, він перестав цокати язиком, почав щось нечленороздільно говорити й, не звертаючи уваги на тих, хто знаходився в кімнаті, спробував попрямувати до виходу". Путіну зробили внутрішньом'язову ін'єкцію, після чого президент вже не намагався встати, а просто лежав, втупившись в одну точку на стелі, а потім заснув.

Далі лікарі підключили Путіна до апаратури і контролювали показники до ранку. Вранці кремлівський диктатор прокинувся в нормальному стані та не міг згадати, що було після того, як до нього прибули вночі медики.

"Це не перший раз, коли Путін впадає в подібний стан, але раніше подібні інциденти відбувалися рідко, кожен раз вони викликали серйозні побоювання у людей з ближнього кола в плані можливостей президента контролювати ситуацію на людях і брати участь в заходах", - зазначили на каналі.

Путін хворий - що відомо

У квітні генерал СВР писав, що лікарі змінили стратегію лікування російського диктатора Володимира Путіна, тому що попередні дві терапії не дали результату. Нові препарати дали несподівану "побочку" - у господаря Кремля нібито стався нервовий зрив.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов січні 2023 року.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Дивіться відео - Політичний діяч і публіцист Андрій Піонтковський розповів, як він особисто відрізняє двійників від справжнього Путіна:

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