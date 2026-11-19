Співачка відверто розповіла, на якому етапі перебуває процес переоформлення документів.

https://glavred.net/stars/svyazannoe-s-familiey-elena-topolya-zayavila-o-vazhnom-reshenii-posle-razvoda-10813451.html Посилання скопійоване

Олена Тополя змінить прізвище / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому співачка планує повернути псевдонім Alyosha

Яке прізвище носитиме Олена Тополя

Відома українська співачка Олена Тополя розповіла про кардинальні зміни у своїй кар'єрі після розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. В інтерв’ю Oboz.ua артистка підтвердила, що дійсно планує повернутися до свого сценічного псевдоніма Alyosha та змінити прізвище.

За словами виконавиці, права на ім'я Alyosha юридично закріплені за нею, проте швидкий ребрендинг неможливий через велику кількість бюрократичних і технічних нюансів.

відео дня

Олена Тополя - дівоче прізвище / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Так, я про це думаю. І, найімовірніше, так і буде. Просто це неможливо зробити за один день - потрібно пройти чимало формальностей і вирішити організаційні питання. Багато паперової роботи, питань, пов’язаних з інтернетом, ідентифікацією. Потрібно все відновити й привести до ладу. Це досить тривалий процес", - пояснила артистка.

Крім того, співачка зізналася, що через майже 10 місяців після офіційного розірвання шлюбу з Тарасом Тополею вона розпочала процедуру зміни прізвища в документах. Артистка твердо має намір відмовитися від прізвища екс-чоловіка і повернути своє дівоче - Кучер. При цьому зірка не вірить у містичний вплив зміни прізвища на долю, керуючись виключно внутрішнім комфортом.

Олена Тополя - розлучення / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Не вірю в такого роду містику, але є особисте відчуття, пов’язане з прізвищем. І я хочу повернути своє", - підкреслила вона.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка-зрадниця Ані Лорак зганьбилася перед російською публікою через новий "оригінальний" сценічний костюм. У соцмережі Threads її вигадливий наряд висміяли та порівняли артистку з Філіпом Кіркоровим.

Також Девід Аксельрод поділився подробицями сімейного життя з музичною продюсеркою Оленою Мозговою. В інтерв’ю артист зізнався, що після суперечок зазвичай першим йде на примирення саме він, однак основою гармонії в їхній парі вважає вміння вести зрілий діалог.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред