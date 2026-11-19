На Чернігівщині ремонтна бригада двічі потрапила під обстріл під час виконання робіт.

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Ворог завдає ударів по енергооб’єктах, які майже відремонтували / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/dtek_ua

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Після атак РФ без світла залишилися споживачі у п’яти областях

Аварійні відключення діють на Харківщині, Сумщині та Полтавщині

На Чернігівщині енергетики двічі потрапили під удар

Російські війська атакували об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії в кількох регіонах України. Станом на ранок 19 листопада без світла залишаються споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

Ці дані оприлюднили за підсумками брифінгу першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова. Аварійні служби вже відновлюють електропостачання, однак нові обстріли суттєво гальмують цей процес.

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"Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонтні роботи вже майже завершені", - наголосили у відомстві.

Аварійні відключення на Харківщині, Сумщині та Полтавщині

Обладнання в трьох областях пошкоджено, тому там запровадили аварійні відключення. До прогнозованих графіків планують повернутися, щойно енергосистема стабілізується. У більшості регіонів зараз діють погодинні відключення для населення, а для промисловості - графіки обмеження потужності.

"Через постійні атаки Росії ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися. Слідкуйте за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах", - закликали в Міненерго.

Ремонтників на Чернігівщині двічі обстріляли

На Чернігівщині ремонтна бригада двічі потрапила під ворожий вогонь під час роботи. Ніхто не постраждав.

"Світло в українських домівках має високу ціну. Щодня енергетики ризикують власним життям, щоб відновлювати пошкоджену інфраструктуру та повертати енергопостачання людям", - зазначили в міністерстві.

На Київщині складна ситуація

Як повідомили в ДТЕК, у Яготинській громаді Київської області пошкодження обладнання дуже серйозні й потребують часу на відновлення.

"Наразі продовжує діяти тимчасовий графік - 3 години зі світлом і 9 годин без світла", - йдеться в повідомленні.

"Попри постійну загрозу повторних ударів, енергетики продовжують ремонт і роблять усе можливе, щоб повернути обладнання до працездатного стану та відновити електропостачання", - додали в ДТЕК.

Тим часом в Україні працює портал єОпора. Це єдиний державний ресурс, де зібрано практичні поради щодо підготовки до зими, а також інформацію про державну підтримку та допомогу населенню.

Коли добудують захист 80% підстанцій Київської області

Колишній заступник міністра відновлення Руслан Олійник розповів, що бетонні укриття приблизно на 80% підстанцій, які входять до програми захисту Київської області, можна добудувати до Нового року. Для цього потрібно дофінансувати окремі об’єкти та допомогти підрядникам оформити акти виконаних робіт.

Йдеться про бетонні укриття для трансформаторів. Вони мають захищати обладнання від осколків, якщо дрон потрапить поблизу.

Спочатку захист об’єктів, включаючи протидетонаційні екрани, планували завершити до 1 жовтня, однак цей термін не встигли дотримати.

Олійник упевнений, що встигнути до свят реально, якщо вирішити питання з оплатою робіт.

​Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Чи можна повністю захистити підстанції від ударів РФ: думка експерта

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду зазначив, що жодні заходи не дають стовідсоткової гарантії, але відмовлятися від захисту не можна.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - підкреслив фахівець.

Говорячи про тактику ворога, експерт нагадав, що атаки на енергомережі - не новина для України.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об’єднаної енергосистеми України", - пояснив Гончар.

Атаки РФ по Україні - новини

У ніч на 19 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар потрапили Одеса та Київська область. Є "прильоти".

Зокрема, у Київській області пошкоджено 30 будинків і 19 автомобілів. В Одеській області під удар потрапили об’єкти енергетики та промисловості. У результаті нічної атаки постраждали четверо людей.

Увечері 18 листопада російська армія завдала удару по Запоріжжю. У результаті атаки загорілися три приватні будинки та автомобіль. Поранення отримали чоловік і жінка.

Російський безпілотник вранці 17 листопада пошкодив підстанцію в Чернівцях. Частина міста залишилася без електрики, а тролейбуси тимчасово припинили рух.

17 листопада армія РФ атакувала Київ балістичними ракетами, і в столиці знову прогриміла серія потужних вибухів. Через удар було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а Північний та Південний мости тимчасово перекрито для руху.

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