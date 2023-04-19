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"Сидів на підлозі та істерично плакав": у Мережі розповіли про нервовий зрив у Путіна

Анна Ярославська
19 квітня 2023, 10:23 оновлено 19 квітня, 10:29
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Терапія, яку лікарі раніше призначили Путіну, не дала результату. Господареві Кремля поміняли препарати, що призвело до несподіваного побічного ефекту.
Володимир Путін
У Путіна нібито почався новий скоригований етап лікування з новими препаратами / Фото: сайт Кремля

Лікарі змінили стратегію лікування російського диктатора Володимира Путіна, тому що попередні дві терапії не дали результату. Нові препарати дали несподівану "побочку" - у господаря Кремля нібито стався нервовий зрив. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, в суботу у Путіна почався новий скоригований етап лікування з новими препаратами, а близько десятої вечора 18 квітня охорона почула дивні звуки з кімнати, де перебував президент РФ.

"На стукіт у двері Путін не відповідав, спроби визначити, що відбувається, іншими способами результатів не принесли і, витративши близько семи хвилин, охорона, викликавши чергових медиків, вирішила увійти в приміщення, де перебував президент. Путін сидів на підлозі біля дивана та істерично плакав. На ньому була лише мокра біла футболка, яку він ймовірно намагався зняти, і чорний носок на правій нозі, поруч лежав розірваний на частини підгузник, якими Путін останнім часом користується постійно. На всі звернення до нього, президент практично не реагував, продовжуючи плакати ридма", - йдеться в повідомленні.

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Медики зробили Путіну ін'єкцію з антипсихотичним препаратом. Коли господареві Кремля стало легше, його помили, переодягли і поклали в ліжко.

"Поки незрозуміло, чи є цей стан Путіна побічною дією від застосування нових препаратів або щось інше, але навряд чи подібна поведінка глави держави під час прямої лінії надихне громадян Росії й далі терпіти режим. Можна звичайно випустити двійника, але той останнім часом, як каже президент, "несе пургу", того і дивись 8 червня з Новим роком привітає", - резюмували на каналі.

Путін хворий - що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов січні 2023 року.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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