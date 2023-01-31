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Невиліковно хворий: Буданов розкрив страшний діагноз Путіна і розповів про його двійників

31 січня 2023, 12:41
Начальник ГУР впевнений в тому, що Володимир Путін має кілька двійників.
Володимир Путін, Кирило Буданов
Кирило Буданов розповів про діагноз Володимира Путіна / Сайт Кремля, скрін

Інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін страждає онкологічним захворюванням підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Таку інформацію український розвідник озвучив в інтерв'ю американському виданню The Washington Post.

Буданов упевнений в тому, що лідер країни-агресора невиліковно хворий на рак.

Разом з тим начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

"Це відкрите питання, чи справжній це Путін зараз", — заявив Буданов.

Відзначимо, що саме з цими словами видання пов'язало і недавню заяву Зеленського який говорив: немає впевненості в тому, що Путін досі живий.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

Читайте більше:

Володимир Путін двійник Кирило Буданов
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