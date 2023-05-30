Нічна атака дронів на Київ 30 травня: все, що відомо на даний момент

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Київ з повітря. Це була вже третя атака за добу і сімнадцята - з початку травня. У повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, вналідок падіння уламків є руйнування.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, окупанти постійно міняють зброю для атаки - після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БПЛА.
"Ця повітряна атака була здійснена виключно баражуючими боєприпасами Shahed. Напад був масованим, за різними напрямками, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 20 ворожих безпілотників.
Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.
В Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло загоряння на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. За попередніми даними, одна людина загинула, троє - травмовані.
Зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи. Під завалами можливо є люди.
В Печерському районі уламки пошкодили автомобілі.
В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджені припарковані автомобілі.
В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону. В Подільському районі - на нежитлову забудову, в Святошинському - на територію одного з підприємств.
Повітряні атаки на Київ 29 травня
У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.
Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря.
З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Всього російські окупанти застосували 35 ударних дронів.
Всього сили ППО знищили 67 повітряних цілей.
Близько 11-ї години ранку в Києві знову прогриміли потужні вибухи. Сили оборони знищили 11 балістичних ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К", якими російські окупанти атакували Київщину.
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