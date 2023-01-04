'Путін дуже скоро помре': Буданов заявив, що російський диктатор смертельно хворий на рак

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.
"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов в інтерв'ю ABC News.
На уточнююче питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел, близьких до Путіна, Буданов відповів: "Так".
Керівник української розвідки також вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.
"Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році", - підкреслив Буданов.
Він також вважає, що після смерті Путіна у Росії відбудеться зміна влади. Буданов підкреслив, що "не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу".
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Що відомо про хвороби Путіна
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.
Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.
Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.
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