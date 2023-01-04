'Путін дуже скоро помре': Буданов заявив, що російський диктатор смертельно хворий на рак

Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Російський диктатор смертельно хворий на рак / ua.depositphotos.com

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов в інтерв'ю ABC News.

На уточнююче питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел, близьких до Путіна, Буданов відповів: "Так".

Керівник української розвідки також вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

"Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році", - підкреслив Буданов.

Він також вважає, що після смерті Путіна у Росії відбудеться зміна влади. Буданов підкреслив, що "не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

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