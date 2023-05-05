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"Не треба було починати операцію": у Мережі розповіли про велику сварку Патрушева і Путіна

Анна Ярославська
5 травня 2023, 10:12 оновлено 5 травня, 10:19
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Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев нібито звинуватив диктатора Володимира Путіна в дурних рішеннях, які призвели до нинішньої кризи.
Патрушев, Путін, військові РФ
Патрушев і Путін провели зустріч із силовиками і нібито посварилися / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Радбез РФ

У Кремлі не виключають втрату всіх окупованих територій України, включаючи анексований Крим. Також під загрозою і деякі регіони країни-агресора РФ. На цьому фоні між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Радбезу країни-агресра РФ Миколою Патрушевим сталася сварка. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, 4 травня Путін провів консультації з представниками керівництва силового і військового блоків. Президенту РФ повідомили, що до 9 травня навряд чи вдасться отримати повний контроль над Бахмутом.

"На мляві доводи військових не встиг відреагувати явно засмучений президент, як ініціативу перехопив Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев, який, взявши слово, жорстко відчитав військове керівництво. Патрушев пообіцяв, що особисто змусить відповісти всіх, хто роздає обіцянки даремно. На погрози секретаря Радбезу військові відреагували похмурим виглядом і в підсумку визнали безпосередньо, що Артемівськ (Бахмут) якщо і зможуть повністю взяти під контроль, то лише в другій половині травня", - йдеться у повідомленні.

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Патрушев також нібито заявив, що, на його думку, "ситуація на фронті близька до катастрофи".

"Секретар Радбезу звернувся до Путіна з низкою претензій, дорікнувши президенту в тому, що попри всі попередження і запропоновані можливості щодо стабілізації ситуації на фронті, глава держави відмовився діяти розумно і ухвалив найдурніші рішення, допустивши нинішню кризу. Патрушев сказав, що ще рік тому треба було зосередитися на утриманні захоплених на той момент територій Луганської та Донецької областей України та зміцнювати оборону Криму. Далі, практично цитата секретаря Радбезу: "А ще краще - взагалі не треба було починати операцію!", - повідомив генерал СЗР.

Також, за даними каналу, Патрушев вимагав чесної оцінки у військового керівництва, наскільки велика можливість втратити контроль над усіма захопленими територіями, включаючи Крим.

"Представники військового керівництва підтвердили таку можливість, після чого секретар Радбезу сказав, що на його думку, буде частково втрачено контроль як над кордоном з Україною, так і над п'ятьма прикордонними з Україною областями (Брянською, Курською, Бєлгородською, Воронезькою та Ростовською), на роки. Путін вислухав Патрушева, закрив нараду. Це не перша, але одна з найсерйозніших суперечок президента з секретарем Радбезу, що сталася при свідках", - резюмували на каналі.

Контрнаступ ЗСУ

Американський телеканал СNN повідомляв, що країна-агресор РФ не готова до контрнаступальної операції Сил оборони України. Журналісти зазначили, що Москва зараз перебвуває на стадії "бійки в барі перед закриттям".

У Білому домі заявляли, що Росія провалила свій наступ на Бахмут. Окупаційні війська зазнали величезних втрат. За останні п'ять місяців було ліквідовано близько 20 тисяч російських солдатів.

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

Інші новини:

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