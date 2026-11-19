Спецпосланці Трампа розкриють подробиці переговорів у Шеньчжені.

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Лідери Європи, глава НАТО та представники США зустрінуться в Берліні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента

Коротко:

Союзники України зберуться в Берліні 19 листопада

До переговорів приєднаються представники Трампа

Європа побоюється рішень щодо війни без своєї участі

Головні європейські союзники України мають намір продемонструвати підтримку Києва 19 листопада на зустрічі в Берліні. У ній також візьмуть участь спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Як пише Reuters, переговори відбудуться після зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

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Зустріч "Коаліції бажаючих", до якої входять лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також глава НАТО Марк Рютте, відбувається на тлі того, що Європа наполягає на участі в переговорах за підтримки США щодо припинення війни.

"Саміт у Шеньчжені посилив побоювання в Європі щодо того, що рішення, які стосуються війни та майбутнього континенту, можуть бути ухвалені без участі європейських країн", - зазначає видання.

Німецькі офіційні особи заявили, що зустріч у Берліні буде присвячена підтвердженню прихильності надійним і юридично зобов’язуючим гарантіям безпеки, які набудуть чинності після припинення вогню. За їхніми словами, вибір часу для цього покликаний надати європейським союзникам України можливість швидко й узгоджено відреагувати на будь-які заяви зі Шеньчженья.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч дасть можливість обговорити переговори з Віткоффом і Кушнером, а також дізнатися подробиці переговорів, які Трамп провів у Китаї.

Оновлено. Спецпредставник Трампа Джаред Кушнер у соцмережі Х повідомив, що головними темами зустрічі з "коаліцією охочих" у четвер стануть такі питання:

підготовка до наступного раунду переговорів;

гарантії безпеки для України;

ширша система майбутньої стабільності у Європі.

За словами Кушнера, він і Стів Віткофф вирушають до Берліна, щоб проконсультуватися з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

"Наші пріоритети під час цієї поїздки - подальше зміцнення тісної координації з Україною та Європою, робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів міцного миру, а також спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату наступного раунду багатосторонніх переговорів", - написав спецпредставник Трампа.

Також розглядатиметься питання ролі "коаліції охочих" у формуванні післявоєнних механізмів безпеки, а саме - "надійних гарантій для України та ширшої системи, яка зміцнить стабільність у Європі та знизить ризик майбутніх конфліктів".

"Дональд Трамп повний рішучості покласти край цій жахливій війні і встановити міцний мир, який зробить всю Європу безпечнішою", - резюмував Кушнер.

Саміт АТЕС у Шеньчжені - новини

Як писав Главред, у Шеньчжені на полях саміту АТЕС лідери США, Китаю та Росії вже провели серію переговорів.

18 листопада глава країни-агресора РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори в Китаї в рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що розраховує на допомогу Китаю у завершенні війни.

19 листопада в Китаї зустрілися президент США Дональд Трамп і Путін. Спільних заяв для ЗМІ за підсумками переговорів не було.

Білий дім опублікував відео зустрічі двох президентів. Увійшовши до зали, Трамп посміхнувся і, вказавши на Путіна, сказав: "Хто він? Він мій друг". Після цього Трамп потиснув руку Путіну.

Як заявив помічник глави країни-агресора Юрій Ушаков, бесіда Трампа і Путіна під час зустрічі в Шеньчжені тривала 35–40 хвилин, а головною темою стала війна в Україні. Після переговорів Путін перебував у "просто чудовому" настрої, проте жодних важливих заяв сторони не зробили.

Ушаков назвав переговори "підготовчою зустріччю перед тристоронніми зустрічами" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп у Шеньчжені також провів окремі двосторонні переговори з Сі.

Напередодні саміту свою позицію озвучив український президент. Володимир Зеленський назвав умову, за якої Трамп і Сі можуть зупинити війну за одну зустріч. Йдеться про погрози Росії санкціями та припинення торгівлі з нею.

​ Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Чи зупинить війну зустріч Трампа, Путіна та Сі: думка експерта

Тристоронній формат за участю Дональда Трампа, диктатора Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна не наблизить закінчення війни в Україні. Кремль дотримуватиметься жорсткої позиції, а Пекін свідомо уникає ролі активного учасника врегулювання. Про це заявив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

На його думку, Пекін займає в українському питанні вичікувальну позицію й обмежується загальними формулюваннями, які нікого ні до чого не зобов’язують.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення. Він постійно заявляє, що є прихильником миру, що потрібно йти шляхом деескалації. При цьому робить певний реверанс у бік Росії, говорячи про передумови нинішньої кризової ситуації, які також нібито потрібно враховувати", - зазначив експерт.

Втім, за такими заявами, як переконаний Розумний, не стоять реальні наміри. Китайське керівництво зважує можливі втрати від більш глибокого втручання.

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