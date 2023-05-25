"Путін – ціль №1": в ГУР розповіли, чи справді Україна хоче ліквідувати диктатора

Представник української розвідки підкреслив, що у ГУР не мали на увазі, що збираються ліквідувати Путіна.

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В ГУР розповіли, чи справді Україна хоче ліквідувати Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін разом із засновником приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним справді є цілями №1 для України. Однак під цим мається на увазі не фізична ліквідація, а затримання та приведення до відповідальності перед Міжнародним судом у Гаазі. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов, деякі медіа перекрутили його попередню заяву. У ГУР не мали на увазі, що збираються ліквідувати Путіна.

"Я розумію, що є медійники, і це нормально, які готують і підхоплюють найбільш смажені факти. Але в оригіналі було дещо по-іншому", - сказав представник української розвідки.

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Він підкреслив, що Путін явний воєнний злочинець, як і вся його банда. І він дійсно – ціль номер один з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Україна – цивілізована держава і діє цивілізованими методами. Зараз витрачати якісь там зусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, то ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності", - зазначив Юсов.

Представник ГУР сказав, що необхідність затримання воєнного злочинця Путіна і доставлення його до міжнародного трибуналу – це питання справедливого покарання, яке обов'язково буде реалізовано.

"Гаага для Путіна неминуча. І в даній ситуації навіть краще, щоб на цьому трибуналі він був живий", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, в інтерв'ю Welt представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що в України є умовний список людей, яких вона хоче ліквідувати. Очолює список російський диктатор Володимир Путін. Крім нього туди входить засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну.

Також Главред розповідав, що російський пропагандист Володимир Соловйов почав панікувати через те, що його нібито хочуть ліквідувати українці.

"Після ефіру прийшло повідомлення від одного з моїх агентів, який каже: "Дивись акуратніше. Тому що вони знову пожвавилися і отримали пряму вказівку... тебе знову взяли в розробку, якщо можеш, уникай відкритих просторів, спортом не займайся". Так що в списку цілей для українців я займаю високе перше місце ", - заявив Соловйов.

Дивіться відео, в якому публіцист Андрій Піонтковський розповів, яким бачитися майбутнє Путіна:

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