Йдеться про безпілотники, які можуть працювати без радіосигналу та не реагують на вплив засобів радіоелектронної боротьби.

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Росія почала застосовувати небезпечніші "Молнії" / Колаж: Главред, фото: скриншот, Укрінформ

Що відомо:

Росіяни змінили тактику застосування "Молній"

Дрони летять на висоті близько 50 метрів і долають до 30 км у тил

Засоби РЕБ не можуть вплинути на роботу таких безпілотників

Російські окупанти почали активніше застосовувати ударні безпілотники "Молнія" з керуванням через оптоволокно. Протягом кількох останніх діб такі БПЛА зафіксували на різних напрямках фронту.

Такі безпілотники можуть летіти на висоті близько 50 метрів і долати до 30 км углиб українського тилу. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" (Бескрестнов).

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За його словами, перші спроби застосування оптоволокна на "Молніях" фіксували ще рік тому, однак тоді ця технологія не набула поширення.

Флеш пояснив, що небезпека таких БПЛА полягає у відсутності радіосигналу, за яким їх можна виявити. Низька висота польоту близько 50 метрів також ускладнює виявлення безпілотників за допомогою радіолокаційних станцій.

Дрон "Молнія" / Інфографіка: Главред

Крім того, такі дрони можуть проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення. Водночас засоби радіоелектронної боротьби не здатні вплинути на їхню роботу.

"Небезпека таких БПЛА полягає у відсутності радіосигналу для їх виявлення, низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС), можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення, а також у нездатності РЕБ вплинути на БПЛА", - зазначив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Росія планує розгорнути 20 баз для запуску дронів - про що попередив експерт

Росія планує збільшити кількість майданчиків для запуску ударних безпілотників із 8 до 20, щоб наростити масштаби атак по Україні. Зокрема, окупанти облаштовують новий об'єкт у Міллеровому Ростовської області, де готують інфраструктуру для застосування реактивних дронів. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу.

На початковому етапі масового використання "Шахедів" російська армія мала близько восьми основних локацій для запуску безпілотників. Серед них були Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та район мису Чауда в окупованому Криму.

Збільшення виробничих потужностей змусило РФ переглянути потреби у стартовій інфраструктурі. За оцінкою Криволапа, росіяни розраховували виготовляти приблизно 3000 реактивних безпілотників і ще 2500 поршневих "Шахедів".

"Росіяни прийшли до висновку, що їм треба побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть по нас запускати", - пояснив експерт.

Окремо авіаційний експерт звернув увагу на те, що ці підрахунки не охоплюють безпілотники-імітатори "Гербера". Російська армія застосовує їх для створення хибних цілей, розвідки та перешкод.

Модернізація російської зброї - новини за темою

Як писав Главред, РФ проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину. Через таку швидкість дронам-перехоплювачам складно ефективно знищувати подібні апарати, тому головна ставка у боротьбі з ними - на ракети ППО. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Раніше повідомлялося, що Росія модернізувала "Герань-5". За даними ГУР, модернізована "Герань-5" під час маневру розганяється до 1000 км/год, а її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Дальність польоту дрона становить 1000 км, а бойова частина важить 90 кг.

Нагадаємо, ворог почав застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг. Як повідомляють в ГУР МО, розширення можливостей БпЛА може свідчити про вихід його застосування за межі України.

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