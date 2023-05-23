"У Путіна був вигляд, як у цуценя, якого лають": у Мережі розповіли, як Патрушев відчитав диктатора РФ

Секретар Радбезу РФ Патрушев дорікнув особисто російському диктатору Путіну у всіх проблемах і поклав на нього відповідальність за те, що відбувається.

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Микола Патрушев і Володимир Путін посварилися через ситуацію в Бєлгородській області / Фото : kremlin.ru

Між російським диктатором Володимиром Путіним і главою Радбезу РФ Миколою Патрушевим стався конфлікт на фоні подій у Бєлгородській області. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, 22 травня Путіну доповідали про "вторгнення ворожих ДРГ" на територію Бєлгородської області з боку кордону з Україною. Під час однієї з нарад Путін вилаяв представників керівництва силового і військового блоків. Однак у відповідь нарвався на жорстку критику Патрушева.

"Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев практично в тій же манері дорікнув особисто президенту у всіх обговорюваних проблемах. Патрушев нагадав, що ще понад рік тому представляв президенту доповідь, в якій був детальний аналітичний прогноз, що пророкував саме такий хід подій, з конкретними пропозиціями щодо недопущення подібного, але Путін все це проігнорував. Секретар Ради Безпеки відчитав Путіна і безпосередньо поклав на нього відповідальність за те, що відбувається", - йдеться у повідомленні.

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"За словами очевидців у президента був вигляд, як у цуценя, якого лають за те, що він напаскудив посеред кімнати. Патрушев заступився за військових і ФСБ вже не в перший раз звинувативши Путіна в провалі СВО, яку, на думку секретаря Радбезу, без належної підготовки не варто було і починати", - додали на каналі.

Як пише генерал СЗР, Патрушев заявив, що варто замислитися над тим як вийти з глибокої кризи на фронті й в країні в цілому.

"Президент погодився, що проблеми є, але сказав, що їх можна розв‘язати, запропонувавши брати участь у вирішенні проблем, а не "наводити суєту", - резюмували на каналі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі не виключають втрату всіх окупованих територій України, включаючи анексований Крим. Також під загрозою і деякі регіони країни-агресора РФ. На цьому фоні між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Радбезу країни-агресра РФ Миколою Патрушевим сталася сварка.

Що відбувається в Бєлгородській області

22 травня вранці в Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.

Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії та РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Жителі країни-окупанта масово тікають з рідної держави на фоні атаки на Бєлгородську область і заяв влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах.

Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються у Бєлгородській області:

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