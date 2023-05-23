УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"У Путіна був вигляд, як у цуценя, якого лають": у Мережі розповіли, як Патрушев відчитав диктатора РФ

Анна Ярославська
23 травня 2023, 09:55 оновлено 23 травня, 11:04
3047
Секретар Радбезу РФ Патрушев дорікнув особисто російському диктатору Путіну у всіх проблемах і поклав на нього відповідальність за те, що відбувається.
Микола Патрушев, Влдаимир Путін
Микола Патрушев і Володимир Путін посварилися через ситуацію в Бєлгородській області / Фото : kremlin.ru

Між російським диктатором Володимиром Путіним і главою Радбезу РФ Миколою Патрушевим стався конфлікт на фоні подій у Бєлгородській області. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, 22 травня Путіну доповідали про "вторгнення ворожих ДРГ" на територію Бєлгородської області з боку кордону з Україною. Під час однієї з нарад Путін вилаяв представників керівництва силового і військового блоків. Однак у відповідь нарвався на жорстку критику Патрушева.

"Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев практично в тій же манері дорікнув особисто президенту у всіх обговорюваних проблемах. Патрушев нагадав, що ще понад рік тому представляв президенту доповідь, в якій був детальний аналітичний прогноз, що пророкував саме такий хід подій, з конкретними пропозиціями щодо недопущення подібного, але Путін все це проігнорував. Секретар Ради Безпеки відчитав Путіна і безпосередньо поклав на нього відповідальність за те, що відбувається", - йдеться у повідомленні.

відео дня

"За словами очевидців у президента був вигляд, як у цуценя, якого лають за те, що він напаскудив посеред кімнати. Патрушев заступився за військових і ФСБ вже не в перший раз звинувативши Путіна в провалі СВО, яку, на думку секретаря Радбезу, без належної підготовки не варто було і починати", - додали на каналі.

Як пише генерал СЗР, Патрушев заявив, що варто замислитися над тим як вийти з глибокої кризи на фронті й в країні в цілому.

"Президент погодився, що проблеми є, але сказав, що їх можна розв‘язати, запропонувавши брати участь у вирішенні проблем, а не "наводити суєту", - резюмували на каналі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі не виключають втрату всіх окупованих територій України, включаючи анексований Крим. Також під загрозою і деякі регіони країни-агресора РФ. На цьому фоні між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Радбезу країни-агресра РФ Миколою Патрушевим сталася сварка.

Що відбувається в Бєлгородській області

22 травня вранці в Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.

Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії та РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Жителі країни-окупанта масово тікають з рідної держави на фоні атаки на Бєлгородську область і заяв влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах.

Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються у Бєлгородській області:

Інші новини:

Реклама

Головне за день

Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам

Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам

11:28 Україна
"Хочуть змінити режим в РФ": ЗСУ не підуть на Бєлгородщину, там повстали російські патріоти – Маляр

"Хочуть змінити режим в РФ": ЗСУ не підуть на Бєлгородщину, там повстали російські патріоти – Маляр

11:22 Світ
У Європі вважають, що ЗСУ можуть отримати літаки F-16 вже восени - Politico

У Європі вважають, що ЗСУ можуть отримати літаки F-16 вже восени - Politico

10:57 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:28

Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам

11:22

"Хочуть змінити режим в РФ": ЗСУ не підуть на Бєлгородщину, там повстали російські патріоти – Маляр

11:16

Гороскоп на завтра 24 травня 2023: Дівам - додатковий заробіток, Ракам - довгоочікувана зустрічВідео

10:57

У Європі вважають, що ЗСУ можуть отримати літаки F-16 вже восени - PoliticoВідео

10:52

У шоці навіть зрадник Кива: пропагандист Красовський знову заявив, що українських дітей треба вбиватиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:45

Стрілецькі бої, удари БПЛА та вогонь із закритих позицій: розвідка Британії про рейди на Білгородщині

10:38

Впораються лише генії: потрібно за 10 секунд знайти кошеня у надзвичайній оптичній ілюзії

10:17

Загадка хустки в піджаку: чому насправді чоловіки носили її в передній кишені

09:56

Далекобійний Taurus б'є на 500 км: у Бундестазі хочуть озброїти Україну крилатими ракетамиВідео

Реклама
09:55

"У Путіна був вигляд, як у цуценя, якого лають": у Мережі розповіли, як Патрушев відчитав диктатора РФВідео

09:50

Як пенсіонерам вчасно і без затримки отримувати пенсії: в ПФУ дали інструкціїВідео

09:40

"Звільнення" Бєлгородщини продовжується: російські "добровольці" заявили про просування

09:03

Надягати чужі окуляри не можна: на це є 3 причини

09:01

ЗСУ "демобілізували" танцюриста-окупанта з Магадану

09:00

Що насправді відбувається у Білгородській області?Погляд

08:48

В Україні переписали ціни на продукт, який потрібен на кожній кухніВідео

08:40

Врятував багато військових у найгарячіших точках: на фронті загинув відомий львівський медик

08:05

У свої 25 вже був командиром: у боях за Україну загинув молодий військовий з Хмельниччини

07:57

Події у Бєлгородській області спричинили паніку в РФ – ISW

07:24

У ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну

Реклама
06:41

"Бавовна" в Бєлгороді: в центрі міста прогримів вибух в будівлі ФСБ і МВСВідео

06:20

Путін знемагає від заздрості: на місці Зеленського мав бути вінПогляд

05:50

Навіщо до чаю додають сіль: рецепти незвичайного напою, який здивує вас своїм смаком

05:45

Гороскоп на сьогодні 23 травня 2023: Тельцям - розлади і розчарування, Терезам - великі зміниВідео

05:15

Як говорити про кохання українською: 5 незвичайних фраз від мовознавця АвраменкаВідео

04:30

Гороскоп на червень 2023 для Левів: радість, любов, виграш і романтичне знайомство

03:45

Шалена головоломка: тільки люди з високим IQ помітять дивну помилку на зображенні вітальні

03:20

Здивуйте всіх: дуже смачні трубочки з крабових паличок - рецепт за 100 гривеньВідео

03:10

"Путін обпудився від злоби": Олексія Паніна оголосили в розшук в РФ - реакція актора

02:40

Чи можна їсти шкварки: багато хто здивується, дізнавшись несподівану відповідь

02:20

"Пішов добровольцем": на війні загинув режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський

00:51

Грошей буде неміряно: що потрібно покласти в гаманець 23 травня, прикмети і що не можна робитиВідео

00:17

"Росіяни звільняють РФ": Жданов заявив, що у країні-агресорці розпочалася громадянська війнаВідео

22 травня, понеділок
23:58

Справжня райська насолода: як зробити так, щоб у будинку запанував божественний аромат

23:30

Чому не можна приводити приклад та задавати питання: мовознавець розповів про типову помилкуВідео

23:10

Які сукні будуть в моді влітку 2023: 5 варіантів казкової краси на кожен день

23:04

"Україна має право": у США вперше відреагували на події в Бєлгородській областіВідео

22:51

Захрип і втратив голос: у Петросяна серйозні проблеми зі здоров'ямВідео

22:43

Футболіст Олександр Зінченко та журналістка Влада Седан вдруге стануть батькамиВідео

22:31

Америка передасть Україні винищувачі F-16 найближчими місяцями - Держдеп СШАВідео

Реклама
22:18

"Помиратимуть там до останнього": Жданов заявив, що "вагнерівці" не зможуть вийти з БахмутаВідео

22:12

"Звільнення" БНР: Євген Клопотенко підшукує в Бєлгороді площу під ресторанВідео

22:01

ЗСУ візьмуть Бахмут у напівоточення і розстрілюватимуть російські частини, як у тирі - СвітанВідео

21:39

Що не можна одягати 24 травня, щоб весь рік проблем не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

20:35

Україну заллє дощами: синоптики попередили про сильний шторм і грозуВідео

20:17

Вперше за довгий час: Ольга Фреймут засвітила молодших дітей

20:12

"Анонсувати є що": у ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під БахмутомВідео

19:48

"За можливості атакуємо": ЗСУ просунулися під Бахмутом, ПВК Вагнер майже знищено - ЧереватийВідео

19:48

Нам випав унікальний шансПогляд

19:47

Паніка настала: Росія терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів у Білгородській областіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти