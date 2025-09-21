Рус
Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економіст

Андрій Ганчук
21 вересня 2025, 12:05
Росія в безвихідному становищі, вважає Андрій Новак.
Путіну доведеться вибирати: або відмова від війни, або колапс економіки - експерт

Головне:

  • Кремль потрапив у галузі економіки потрапив у цугцванг
  • Доведеться або припиняти війну, або скорочувати витрати
  • Гарного варіанту для Росії немає

Будь-які подальші кроки країни-окупанта Росії у сфері економіки лише погіршать ситуацію. Доведеться або відмовитися від війни проти України, або фінансування інших статей витрат у бюджеті. Фактично йдеться про безвихідне становище. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Класичний цугцванг"

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Росія потрапила у важку економічну ситуацію. Якщо Кремль вирішить зменшити облікову ставку - зросте інфляція. Збільшення облікової ставки і зовсім призведе до нездатності підприємств оформляти позики.

Схожа історія і з національною валютою.

"Для Росії вже зараз класичний цугцванг, коли будь-який її хід тільки погіршить ситуацію. Будь-який хід росіян в економіці, зробить їм ще гірше. Зменшать облікову ставку - збільшать таким чином інфляцію. Збільшать облікову ставку - збільшать банкрутства російських компаній, бо вони взагалі не зможуть брати кредити, а майже всі підприємства зараз живуть на кредити. Будуть штучно стримувати курс рубля - зростатиме дефіцит бюджету ще вищими темпами. Відпустять курс рубля - буде гіперінфляція, нищівний удар по більшості російських громадян, коли 80-85% населення будуть на рівні, нижчому за прожитковий мінімум. Тож у росіян зараз будь-який хід чи то уряду, чи то центробанку тільки погіршить ситуацію", - пояснив Новак.

Виходу немає

За його словами, для Росії склалася безвихідна ситуація. Доведеться відмовлятися або від війни, або від низки статей бюджетних витрат.

"У Росії немає виходу. Незважаючи на те, що часто філософськи кажуть, що безвихідних ситуацій не існує, у Росії зараз саме безвихідна ситуація. Вона повинна відмовитися від чогось великого і серйозного, щоб хоча б отримати шанс на виживання: або відмовитися від війни (чого Кремль зробити не може), або відмовитися фінансувати інші статті бюджетних витрат (це означатиме колапс і для російських громадян, і для російських підприємств). Такий діагноз сьогодні можна поставити російській економіці", - підкреслив Андрій Новак.

Які санкції країни-партнери України впровадили проти Росії

Дивіться відео, в якому Новак розповів про стан російської економіки:

Економіка Росії - прогнози:

Як повідомляв Главред, у Міжнародному валютному фонді зробили прогноз, згідно з яким зниження цін на нафту призведе до уповільнення економіки Росії. Тенденції вказують на згасання підйому, що раніше фіксувався.

Якщо очільник Кремля Володимир Путін продовжуватиме війну, російська економіка завалиться, вважає дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. У низці стратегічних галузей активність уже майже на нулі.

На початку повномасштабної війни економіка Росії мала певну міцність, запас якої добіг кінця, вважає економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран. За його словами, війна фінансується за рахунок погіршення рівня життя в РФ, а ситуація стала дуже складною.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

економіка Андрій Новак війна Росії та України
19:10

