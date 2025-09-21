Рус
НАТО має ухвалити рішення: у Британії зробили прогноз щодо війни в Україні

Андрій Ганчук
21 вересня 2025, 08:55
Неоднозначна позиція США і деяких країн НАТО призвели до погіршення ситуації у війні РФ проти України.
НАТО потрібно зважитися на створення над Україною безпольотної зони - британський полковник

Головне:

  • Путін не зацікавлений у мирі
  • Саміт на Алясці погіршив ситуацію
  • НАТО потрібно створити безпольотну зону над Україною

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці показав, що йому не потрібен мир в Україні. Двозначна позиція Вашингтона і деяких країн НАТО лише погіршила ситуацію. Перемир'я у 2025-2026 роках навряд чи можливе. Альянс має зробити рішучий крок і створити безпольотну зону для захисту цивільних об'єктів в Україні. Про це заявив полковник Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон.

"Двозначність погіршила ситуацію"

В ефірі 24 каналу він розповів, що двозначність у позиції США і деяких країн НАТО призвела до посилення атак на Україну. Саміт на Алясці провалився.

"Думаю, двозначність, що виходить від США і деяких країн НАТО, дійсно погіршила ситуацію", - вважає полковник.

За його словами, Лондон намагається змусити Трампа діяти активніше, оскільки його ініціативи щодо пемовин досі не призвели до якихось позитивних зрушень.

Чи є шанси на перемир'я в найближчому майбутньому

На думку Хеміш де Бреттон-Гордона, Європі потрібно діяти єдиним фронтом. Перемир'я в Україні в перспективі 2025-2026 навряд чи можливе.

Що потрібно зробити НАТО

За словами полковника, Альянсу слід зробити рішучі кроки і створити безпольотну зону для захисту цивільних об'єктів в Україні.

"Реальною демонстрацією європейської військової потужності НАТО було б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Я знаю, що технічні деталі обговорюються у військових штабах по всій Європі. Але чи є у європейських політиків рішучість і сміливість це реалізувати, поки що невідомо", - підкреслив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Думка експерта

Можливо, Путін зараз "закриває" для себе історію війни з Україною і схиляється до бойових дій проти НАТО. Йому потрібна нова війна, щоб утримати економіку Росії, яка повністю перейшла на військові рейки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт Михайло Жирохов.

"Наскільки я розумію, зараз Путін намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО. Якщо Альянс не відреагує - буде конфлікт середньої інтенсивності. У разі реакції блоку - варто чекати конфлікту малої інтенсивності. Тож, припускаю, що Путін уже сформував план на майбутнє і виключає Україну зі своїх розрахунків. Можливо, він про щось уже домовився з Трампом, але Україна і Європа цього не знають", - вважає він.

На думку аналітика, Росія може розв'язати гібридну війну проти країн Балтії або навіть повномасштабні військові дії проти Фінляндії. Варіантів дуже багато.

"У разі війни (наприклад, - ред.) з Польщею росіяни можуть перекинути в Калінінград, наприклад, оперативно-тактичні комплекси Іскандер. Зрештою, залишається і варіант із Сувалкським коридором, у разі захоплення якого буде поставлено крапку в комунікації між балтійськими країнами та Європою. Польща в такому разі потрапить у дуже неприємну ситуацію", - пояснив Жирохов.

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна конкретно не розглядає "корейський" або інші сценарії завершення війни, оскільки поки що незрозуміло, чим усе закінчиться. Але він припустив варіант, за якого війна завершиться без фінальної угоди.

Війна в Україні, ймовірно, триватиме ще щонайменше 2 роки, припустила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас. На думку чиновниці, війна триватиме, доки не відбудуться зміни в керівництві обох країн.

США не виключають завершення російсько-української війни протягом найближчих 6 місяців, вважає віце-президент Джей Ді Венс. За його словами, Трамп проводить роботу для досягнення миру.

Про персону: Геміш де Бреттон-Гордон

Геміш де Бреттон-Гордон - експерт з хімічної зброї. Він був офіцером британської армії протягом 23 років і командував об’єднаним хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним полком Великобританії та батальйоном швидкого реагування НАТО з ХБРЯ. Він є запрошеним лектором з боротьби зі стихійними лихами в Борнмутському університеті, пише Вікіпедія.

новини Росії НАТО новини Великобританії Володимир Путін війна Росії та України
