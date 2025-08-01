Якщо США введуть санкції, то економіка РФ може просто впасти - Огризко

На думку Огризка, можуть настати непоправні зміни в структурі самої економіки - про це вже відкрито пишуть самі російські економісти.

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Якщо США введуть санкції, то економіка РФ може просто впасти / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Що сказав Володимир Огризко:

Росіяни ніколи не жили розкішно і багато

Путін буде і далі фінансувати війну на повну

Коли економіка перестає працювати, запускаються процеси саморуйнування

Якщо російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме війну, то РФ повернеться до стану передсмертного СРСР, коли громадянська економіка просто може впасти. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Коли ми говоримо про росіян, ми повинні розуміти, що це популяція зі специфічним характером і менталітетом. Вони ніколи не жили розкішно, заможно, тому, якщо на полицях магазинів замість трьох видів кефіру залишиться один, - принципового значення це для них не матиме. Вони готові терпіти заради міфічної "величі". Тож чекати якогось бунту, який усе навколо змете, - було б наївно", - вважає Огризко. відео дня

При цьому, на його думку, інша справа - це негативні наслідки для тієї частини економіки, яка орієнтована на мирне життя.

"Путін, судячи з усього, буде і далі фінансувати війну на повну, хоч публічно і говорить про скорочення витрат. Але у нього є безліч прихованих статей, через які це фінансування можна не тільки зберігати, а й нарощувати", - зазначає експерт.

На його думку, якщо Дональд Трамп протягом наступних десяти днів усе-таки запровадить санкції щодо РФ, то можуть настати непоправні зміни в структурі самої економіки - про це вже відкрито пишуть самі російські економісти.

"Цивільна економіка просто може завалитися, тому що не буде інструментів, щоб утримати її на плаву. Простий приклад - будівництво. Галузь зупинилася. Забудовники взяли кредити в банках, щось побудували, але продати не можуть. Тому що в населення, крім тих 20%, які "живуть на війні", грошей немає. Будинки не продаються, кредити не повертаються, а банки починають замислюватися, як діяти далі. Тобто відразу знижується активність цих банків - без повернення кредитів вони не можуть кредитувати інші галузі, і запускається ланцюгова реакція згасання економічної активності", - каже він.

За словами Огризка, у вугільній, металургійній галузях, автомобілебудуванні, авіації, сільському господарстві активність практично на нулі.

"Йде згортання виробництва, звільнення працівників, переведення їх на неповний робочий тиждень, звісно, без належної оплати. Починається процес економічного завмирання. Це може означати, що Росія повернеться до стану передсмертного СРСР - коли громадянська економіка зупинилася і стався розвал системи. Якщо ситуація піде саме таким шляхом - а санкції та зовнішні тиски цьому сприяють - то в Росії просто не залишиться перспектив. Спроби "загладити" ситуацію зниженням облікової ставки на 1-2% нічого не змінять. Це вже не той масштаб. Якщо так триватиме далі - ресурсів у Росії не буде навіть для елементарного відтворення, не кажучи вже про зростання", - каже експерт.

На його думку, саме така картина чекає на Росію, якщо Путін продовжуватиме війну.

"А коли економіка перестає працювати, запускаються процеси саморуйнування. І тоді кожна область, кожна національна республіка починає замислюватися: "А може, мені варто ввести мита на своїх кордонах?", "Може, не варто все відправляти в Москву, а торгувати самостійно?". І це вже шлях до дезінтеграції, занепаду, розпаду", - додає він.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". За його словами, США повинні прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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