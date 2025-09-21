Рус
Путін посилив удари по Україні: що вирішили на Заході щодо введення військ

Андрій Ганчук
21 вересня 2025, 11:11оновлено 21 вересня, 11:57
992
Європа не може визначитися з питанням, коли запускати на територію України свої військові сили, зазначив Михайло Жирохов.
Путін, Україна
Путін посилив удари по Україні, але Захід не діятиме рішучіше в питанні розміщення сил реагування - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне:

  • Захід не визначився з моментом запуску військ в Україну
  • Російські атаки не призведуть до рішучих кроків Заходу

Посилення російських атак на Україну не вплине на плани Заходу щодо розміщення сил стримування. Союзники досі не визначилися, коли військові мають з'явитися на українській території. Надії на рішучі кроки з боку країн-партнерів поки що марні. Про це заявив військовий експерт, журналіст Михайло Жирохов.

"Плани Європи лише на папері"

В інтерв'ю Главреду він розповів, що посилення атак російських окупантів на Україну не вплинуть на плани Заходу щодо сил стримування.

відео дня

"Жодним чином не вплинуть, тому що плани Європи лише на папері. Наші союзники досі не досягли згоди щодо ключового питання: коли саме будуть розміщені ці умовні сили. Тоді, коли буде перемир'я? Чи після підписання мирної угоди? Відповіді я так і не почув. У різних європейських країн та їхніх політиків своє бачення ситуації, а їхні позиції не збігаються", - зазначив Жирохов.

"Ці сили нам будуть уже не потрібні"

За його словами, принципово важливо, коли іноземні військові сили можуть з'явитися в Україні. Якщо це станеться вже після мирної угоди, такі війська вже не знадобляться.

"Якщо розміщення сил стримування має відбутися одразу після того, як буде певне перемир'я - це одна історія. Але якщо вони з'являться в Україні лише після підписання мирної угоди і за умови виконання певних зобов'язань - зовсім інша. Після мирної угоди ці сили нам будуть уже не потрібні. Тому що ця мирна угода апріорі має гарантувати безпеку України, принаймні на деякий час", - пояснив експерт.

Також він додав, що надії на рішучі кроки Заходу поки що марні.

"Зараз я вважаю, що надії марні. Якщо європейці не можуть ухвалити рішення з ключового питання, про що далі можна говорити. Неможливо обговорювати питання складу військової місії, її розміщення та ключові завдання, якщо не вирішено, коли конкретно вони мають з'явитися в Україні", - підкреслив Михайло Жирохов.

Війна в Україні - важливі новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше сказав, що 26 країн готові надати Україні гарантії безпеки. На думку президента Франції Еммануеля Макрона, ці країни згодні забезпечити свою військову присутність.

Майбутні гарантії безпеки для України передбачають готовність союзників воювати з Росією, якщо вона знову нападе, заявив президент Фінляндії Александр Стубб. Потрібні сильні гарантії, які мають стати запобіжником від нової військової агресії Кремля.

НАТО треба зважитися на створення безпольотної зони над Україною, сказав полковник Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон. Путін не хоче миру, а після зустрічі з Аляскою лише посилив удари по Україні.

Інші новини:

Про персону: Михайло Жирохов

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

