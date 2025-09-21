Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарій

Зеленський наголосив, що змусити Росію до миру можливо лише завдяки силі української армії, далекобійній зброї, жорстким санкціям і тиску партнерів.

Зеленський розповів, як примусити Росію до миру

Про що сказав Зеленський:

Росія має відчувати наслідки своїх дій

Є лише єдиний шлях, щоб примусити Росію до миру

Санкції - ефективний елемент протидії атакам РФ

Росія за останній тиждень запустила по Україні понад 1500 ударних БпЛА, 1280 КАбів та 50 ракет різних типів. Важливо, щоб країна-агресор Росія усвідомлювала та відчувала наслідки своїх атак. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, потрібна достатня протидія, щоб змусити Росію до миру.

"Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску", - вказує він.

Зеленський повідомив, що Україна щодня відбиває російські атаки. За його словами, за тиждень Росія атакувала Україну із застосуванням понад 1 500 ударних дронів, більше 1 280 авіаційних керованих бомб та близько 50 ракет різних типів. У цій зброї виявлено тисячі іноземних комплектуючих — понад 132 тисячі деталей із Європи, Америки, Китаю, Японії та інших країн.

Президент України додав, що ці технології дозволяють Росії масово виробляти озброєння для терору проти цивільних, і якщо її не зупинити, загроза пошириться на Європу та регіон Тихого океану.

Він наголосив, що сильні санкції — ефективний інструмент протидії. Зеленський зазначив, що потрібно перекривати всі канали постачання та шляхи обходу обмежень, тиснути на держави й компанії, що сприяють агресору. Партнери мають необхідну силу, аби захищати людські життя.

"Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", - резюмував він.

Чи введуть США санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, президент Дональд Трамп не прагне чинити тиск на Москву і водночас уникає загострення у відносинах з Китаєм. Про це заявив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

На думку експерта, пропозиція Трампа до європейців відмовитися від енергетичної співпраці з РФ радше виглядає як спроба уникнути власних обіцянок. Адже перед самітом на Алясці він погрожував Москві "пекельними тарифами" у разі відмови припинити війну.

"Однак після цієї зустрічі Трамп не тільки не ввів санкції проти Росії, а й фактично відмовився від свого підходу, прийнявши російську позицію", - зазначив експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, активізація російських атак на Україну не змінить планів Заходу щодо розгортання сил стримування. Водночас союзники досі не визначилися з конкретними термінами їх появи на українській території, тож очікувати швидких і рішучих кроків від партнерів поки не варто. Про це заявив військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов.

За словами спеціального представника США по Україні Кіта Келлога, президент Дональд Трамп відчуває роздратування поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, причому у приватних розмовах це невдоволення проявляється значно сильніше, ніж публічно.

Водночас після зустрічі з Трампом на Алясці Путін продемонстрував, що не зацікавлений у мирному врегулюванні війни проти України. Як зазначив британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, подвійна позиція Вашингтона та окремих країн НАТО лише загострила ситуацію. Він вважає, що досягнення перемир’я у 2025–2026 роках малоймовірне, а тому Альянс має ухвалити рішуче рішення щодо запровадження безпольотної зони для захисту українських цивільних об’єктів.

