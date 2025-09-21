Рус
Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарій

Юрій Берендій
21 вересня 2025, 11:50
Зеленський наголосив, що змусити Росію до миру можливо лише завдяки силі української армії, далекобійній зброї, жорстким санкціям і тиску партнерів.
Зеленський розповів, як примусити Росію до миру

Про що сказав Зеленський:

  • Росія має відчувати наслідки своїх дій
  • Є лише єдиний шлях, щоб примусити Росію до миру
  • Санкції - ефективний елемент протидії атакам РФ

Росія за останній тиждень запустила по Україні понад 1500 ударних БпЛА, 1280 КАбів та 50 ракет різних типів. Важливо, щоб країна-агресор Росія усвідомлювала та відчувала наслідки своїх атак. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, потрібна достатня протидія, щоб змусити Росію до миру.

"Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску", - вказує він.

Зеленський повідомив, що Україна щодня відбиває російські атаки. За його словами, за тиждень Росія атакувала Україну із застосуванням понад 1 500 ударних дронів, більше 1 280 авіаційних керованих бомб та близько 50 ракет різних типів. У цій зброї виявлено тисячі іноземних комплектуючих — понад 132 тисячі деталей із Європи, Америки, Китаю, Японії та інших країн.

Дивіться відео наслідків атак по Україні:

/ Фото: скріншот

Президент України додав, що ці технології дозволяють Росії масово виробляти озброєння для терору проти цивільних, і якщо її не зупинити, загроза пошириться на Європу та регіон Тихого океану.

Він наголосив, що сильні санкції — ефективний інструмент протидії. Зеленський зазначив, що потрібно перекривати всі канали постачання та шляхи обходу обмежень, тиснути на держави й компанії, що сприяють агресору. Партнери мають необхідну силу, аби захищати людські життя.

"Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", - резюмував він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чи введуть США санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, президент Дональд Трамп не прагне чинити тиск на Москву і водночас уникає загострення у відносинах з Китаєм. Про це заявив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

На думку експерта, пропозиція Трампа до європейців відмовитися від енергетичної співпраці з РФ радше виглядає як спроба уникнути власних обіцянок. Адже перед самітом на Алясці він погрожував Москві "пекельними тарифами" у разі відмови припинити війну.

"Однак після цієї зустрічі Трамп не тільки не ввів санкції проти Росії, а й фактично відмовився від свого підходу, прийнявши російську позицію", - зазначив експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, активізація російських атак на Україну не змінить планів Заходу щодо розгортання сил стримування. Водночас союзники досі не визначилися з конкретними термінами їх появи на українській території, тож очікувати швидких і рішучих кроків від партнерів поки не варто. Про це заявив військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов.

За словами спеціального представника США по Україні Кіта Келлога, президент Дональд Трамп відчуває роздратування поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, причому у приватних розмовах це невдоволення проявляється значно сильніше, ніж публічно.

Водночас після зустрічі з Трампом на Алясці Путін продемонстрував, що не зацікавлений у мирному врегулюванні війни проти України. Як зазначив британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, подвійна позиція Вашингтона та окремих країн НАТО лише загострила ситуацію. Він вважає, що досягнення перемир’я у 2025–2026 роках малоймовірне, а тому Альянс має ухвалити рішуче рішення щодо запровадження безпольотної зони для захисту українських цивільних об’єктів.

Інші новини:

Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

санкції війна в Україні Володимир Зеленський санкції проти Росії
"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

15:09Світ
"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:38Фронт
Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:20Синоптик
Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

