Членство України в НАТО зараз неможливе, хоча й взаємовигідне - Зеленський

Головні тези Зеленського:
- НАТО вигідно мати такого союзника, як Україна
- Наразі Україна не може вступити до Альянсу
Вступ України до НАТО потрібен і самому Альянсу, оскільки це його посилить. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. При цьому глава держави визнав, що наразі членство не є можливим.
Зеленський заявив, що для членів НАТО сьогодні є вигідною пропозиція мати такого союзника, як Україна - з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів.
"Це посилення НАТО", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що в українців за спиною - 10 років досвіду ведення війни.
"Мова йде не лише про поле бою. Це й економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор", - додав він.
За його словами, членство України в НАТО - "це взаємна можливість і потреба, і НАТО потрібні українці".
Водночас Зеленський визнав, що сьогодні Україна навряд чи може стати членом НАТО.
"На сьогодні це неможливо", - сказав він.
Ризик агресії РФ проти НАТО - прогнози
Як писав Главред, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО вже в найближчі п'ять років, щоб випробувати міцність Альянсу.
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО. Країна-агресор Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що країна-агресор РФ дійсно має можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.
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