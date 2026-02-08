"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

Акторці було 77 років.

https://glavred.net/stars/byla-chelovekom-sceny-vnezapno-umerla-ukrainskaya-znamenitaya-aktrisa-10739060.html Посилання скопійоване

Померла Наталія Омельчук / колаж: Главред, фото: facebook.com/frankotheatre/

Коротко:

Наталія Омельчук померла у віці 77 років

Як про неї відгукуються колеги

Заслужена артистка України і знаменитість Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Наталія Омельчук померла.

Як повідомили на офіційній сторінці театру в соцмережах, поки невідомо, чому померла знаменитість.

відео дня

"З глибоким сумом повідомляємо, що на 78-му році життя пішла з життя заслужена артистка України, актриса театру Франко Наталія Омельчук. Вона була частиною творчої історії театру, людиною сцени, пам'ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто розділяє цей біль. Світла пам'ять", - написано в повідомленні.

Нагадаємо, Наталія Омельчук працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка з 1969 року. 57 років знаменитість грала на сцені в різних виставах.

Наталія Омельчук / фото: facebook.com/frankotheatre/

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома акторка Ольга Сумська згадала, як дала інтерв'ю Каті Осадчій у 2014 році і висловилася про майбутнє старшої дочки Тоні в Москві. У соцмережах Сумська прокоментувала публікацію Сергія Пермана, в якій він розповів про свою минулу проросійську позицію.

А також дружина російського композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, співачка Юлія Проскурякова розповіла про важку втрату. Як поділилася мовчазна, у неї померла бабуся Надя у віці 90 років.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред