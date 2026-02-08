"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

Коротко:
- Наталія Омельчук померла у віці 77 років
- Як про неї відгукуються колеги
Заслужена артистка України і знаменитість Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Наталія Омельчук померла.
Як повідомили на офіційній сторінці театру в соцмережах, поки невідомо, чому померла знаменитість.
"З глибоким сумом повідомляємо, що на 78-му році життя пішла з життя заслужена артистка України, актриса театру Франко Наталія Омельчук. Вона була частиною творчої історії театру, людиною сцени, пам'ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто розділяє цей біль. Світла пам'ять", - написано в повідомленні.
Нагадаємо, Наталія Омельчук працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка з 1969 року. 57 років знаменитість грала на сцені в різних виставах.
