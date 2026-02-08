Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко окреслив можливі версії та сценарії замаху на російського топгенерала Алєксєєва.

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві

Існує дві версії замаху на Алєксєєва

Топгенерал РФ мав тісні відносини з раніше ліквідованим Пригожиним

6 лютого в Москві невідомий кілька разів відкрив вогонь з вогнепальної зброї по генерал-лейтенанту Міністерства оборони РФ Володимиру Алексєєву. Наразі розглядається кілька версій того, хто може бути причетним до нападу на російського військового посадовця. Про це в коментарі 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зазначив, що після замаху в Росії почали лунати заяви про нібито загрозу для переговорного процесу між Україною, США та РФ. Водночас за його словами, сам Алексєєв, імовірно, був причетний до організації ударів по території України.

Огризко також наголосив, що одна з версій передбачає можливу причетність українських спецслужб до замаху, тоді як інша вказує на внутрішні конфлікти в кремлівських колах і спроби усунути осіб, які володіють чутливою інформацією.

"Алексєєв свого часу мав тісний контакт з Євгеном Пригожиним. На відео під час заколоту, організованого Пригожиним, саме Алексєєв мило з ним спілкувався. Вони знайомі з давніх часів – один бандит здибав іншого", – пояснив ексміністр закордонних справ.

Володимир Алексєєв під час заколоту Євгена Пригожина у 2023 році відкрито звертався до бійців ПВК "Вагнер" із закликом зупинити свої дії, а також особисто брав участь у переговорах із самим Пригожиним.

Водночас за словами ексглави українського МЗС Огризка, Алексєєв нібито наголошував Пригожину, що той помилився, пішовши на переворот, і що ситуацію слід було вирішувати іншим шляхом.

Огризко припускає, що йдеться про внутрішні розбірки та можливе усунення осіб, які володіють чутливою інформацією і можуть становити загрозу для нинішньої влади. Втім, ця версія викликає сумніви, адже якщо метою було позбутися Алексєєва, то інсценування вбивства виглядає нелогічним — існують значно менш помітні способи, про які ніхто б не дізнався.

З огляду на це колишній очільник МЗС вважає, що наразі варто зачекати, і вже за кілька днів обставини стануть зрозумілішими. Водночас він наголошує, що всі російські військові злочинці мають понести відповідальність.

Чи причетна Україна до замаху на Алєксєєва - позиція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі агентству Reuters заявив, що українська сторона не причетна до вбивства Алексєєва.

"Ми не знаємо, що сталося з цим конкретним генералом – можливо, це була внутрішня російська розбірка", – сказав він.

Вбивства та замахи на топгенералів РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 лютого в Москві було скоєно замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва — невідомий кілька разів вистрілив йому в спину. Високопоставленого військового госпіталізували з численними вогнепальними пораненнями.

Командир першого армійського корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко зазначив, що Алексєєв був старшим представником російської сторони під час переговорів у Маріуполі в травні 2022 року, коли відбувався вихід гарнізону з "Азовсталі". За його словами, відповідно до даних ГУР МО України, російський генерал причетний до підготовки інформації для ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також до організації так званого "референдуму" в Херсонській області.

Крім того, вранці 22 грудня в Москві стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, в машині перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міністерства оборони РФ Фаніл Сарваров, який брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

