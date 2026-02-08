Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

Юрій Берендій
8 лютого 2026, 14:41
478
Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко окреслив можливі версії та сценарії замаху на російського топгенерала Алєксєєва.
Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі
Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Існує дві версії замаху на Алєксєєва
  • Топгенерал РФ мав тісні відносини з раніше ліквідованим Пригожиним

6 лютого в Москві невідомий кілька разів відкрив вогонь з вогнепальної зброї по генерал-лейтенанту Міністерства оборони РФ Володимиру Алексєєву. Наразі розглядається кілька версій того, хто може бути причетним до нападу на російського військового посадовця. Про це в коментарі 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зазначив, що після замаху в Росії почали лунати заяви про нібито загрозу для переговорного процесу між Україною, США та РФ. Водночас за його словами, сам Алексєєв, імовірно, був причетний до організації ударів по території України.

відео дня

Огризко також наголосив, що одна з версій передбачає можливу причетність українських спецслужб до замаху, тоді як інша вказує на внутрішні конфлікти в кремлівських колах і спроби усунути осіб, які володіють чутливою інформацією.

"Алексєєв свого часу мав тісний контакт з Євгеном Пригожиним. На відео під час заколоту, організованого Пригожиним, саме Алексєєв мило з ним спілкувався. Вони знайомі з давніх часів – один бандит здибав іншого", – пояснив ексміністр закордонних справ.

Володимир Алексєєв під час заколоту Євгена Пригожина у 2023 році відкрито звертався до бійців ПВК "Вагнер" із закликом зупинити свої дії, а також особисто брав участь у переговорах із самим Пригожиним.

Водночас за словами ексглави українського МЗС Огризка, Алексєєв нібито наголошував Пригожину, що той помилився, пішовши на переворот, і що ситуацію слід було вирішувати іншим шляхом.

Огризко припускає, що йдеться про внутрішні розбірки та можливе усунення осіб, які володіють чутливою інформацією і можуть становити загрозу для нинішньої влади. Втім, ця версія викликає сумніви, адже якщо метою було позбутися Алексєєва, то інсценування вбивства виглядає нелогічним — існують значно менш помітні способи, про які ніхто б не дізнався.

З огляду на це колишній очільник МЗС вважає, що наразі варто зачекати, і вже за кілька днів обставини стануть зрозумілішими. Водночас він наголошує, що всі російські військові злочинці мають понести відповідальність.

Чи причетна Україна до замаху на Алєксєєва - позиція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі агентству Reuters заявив, що українська сторона не причетна до вбивства Алексєєва.

"Ми не знаємо, що сталося з цим конкретним генералом – можливо, це була внутрішня російська розбірка", – сказав він.

Вбивства та замахи на топгенералів РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 лютого в Москві було скоєно замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва — невідомий кілька разів вистрілив йому в спину. Високопоставленого військового госпіталізували з численними вогнепальними пораненнями.

Командир першого армійського корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко зазначив, що Алексєєв був старшим представником російської сторони під час переговорів у Маріуполі в травні 2022 року, коли відбувався вихід гарнізону з "Азовсталі". За його словами, відповідно до даних ГУР МО України, російський генерал причетний до підготовки інформації для ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також до організації так званого "референдуму" в Херсонській області.

Крім того, вранці 22 грудня в Москві стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, в машині перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міністерства оборони РФ Фаніл Сарваров, який брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Огризко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаків

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаків

17:53Війна
Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:36Україна
Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

Останні новини

18:05

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні: експерт розкрив головні перешкоди

17:53

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаківВідео

17:36

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:34

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:31

Коли тіло людини починає слабшати: вчені назвали несподіваний вік

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
17:04

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютогоФото

16:36

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

16:31

Неймовірне перевтілення: сором'язливе кошеня з притулку стало зіркою в Мережі

16:16

Перезавантаження збірної: Олександр Свіщов анонсував великі зміни у водному поло

Реклама
16:01

Простий трюк, який поверне блиск навіть старим сковорідкам: що для цього потрібно

15:38

Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

15:32

"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

15:31

РФ йде на прорив на кордоні: у ДПСУ розкрили два небезпечні напрямки

14:59

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

14:41

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:37

Де розташована найглибша у світі станція метро, що обійшла навіть "Арсенальну"

14:31

"Нове голосування": українці вимагають анулювати результати Нацвідбору

13:59

Не матюк і не жарт: 5 українських слів, які зламають мозок іноземцямВідео

13:50

Секрети стилю для жінок після 50: що радять стилісти

13:45

Привітання з Днем стоматолога: красиві картинки та побажання

Реклама
13:32

"Голосувати ми поки не вміємо": знаменитості висловилися про переможницю Нацвідбору

13:22

Китай не хоче завершення війни в Україні - яку пастку готує Сі Цзіньпін та чому

13:01

Народжені в конкретні чотири місяці мають природну харизму - хто вони

12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

12:09

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атакиВідео

12:01

На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

11:55

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

09:16

Чому 9 лютого не можна будувати довгострокові плани: яке церковне свято

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 лютого (оновлюється)

09:12

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

09:12

Гороскоп на завтра 9 лютого: Рибам - шкода, Тельцям - море любові

Реклама
08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

08:54

Кремль готує новий масштабний наступ і може вдарити на кількох напрямках - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Зима 2026 року стане переломною для цієї війниПогляд

08:07

Українці у Книзі рекордів Гіннеса: чим українці дивували світ

08:04

Проблеми зі Starlink і негода знижують активність окупантів на півночі - ЗСУ

07:35

У США змінили тактику проведення переговорів щодо України - Associated Press

06:10

Іран несподівано зробив пропозицію СШАПогляд

06:03

Чи дружити з колишніми після розлучення: психолог назвала найчастіші помилки

05:32

Вечеря з вермішелі за лічені хвилини: не рецепт, а просто знахідка

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти