ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютого

На Київщині до кінця доби будуть дуже сильні обмеження. Світло буде всього кілька годин.

Графік вимкнення світла в Київській області / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

На Київщині вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла у Київській області

Після ворожих атак в Україні критична ситуація в енергосистемі. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію на Київщині. Там введені нові графіки погодинних вимкнень світла на 8 лютого. Про це повідомляє ДТЕК.

"Маємо можливість застосовувати графіки. В разі змін будемо вас інформувати в нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1 :

з 1:30 до 10:30;

з 12:00 до 21:30;

з 22:30 до 24:00;

черга 1.2:

з 1:30 до 10:30;

з 12:00 до 21:30;

з 22:30 до 24:00;

черга 2.1:

з 1:30 до 8:30;

з 10:30 до 19:00;

з 21:30 до 24:00;

черга 2.2:

з 00:00 до 8:30;

з 10:30 до 19:00;

з 22:30 до 24:00;

черга 3.1:

з 00:00 до 3:00;

з 5:00 до 13:30;

з 15:30 до 24:00;

черга 3.2:

з 00:00 до 1:30;

з 3:00 до 14:00;

з 15:30 до 22:30;

черга 4.1:

з 00:00 до 1:30;

з 5:00 до 12:00;

з 14:00 до 22:30;

черга 4.2:

з 00:00 до 1:30;

з 5:00 до 12:00;

з 13:30 до 22:30;

черга 5.1:

з 00:00 до 5:00;

з 8:00 до 17:30;

з 19:00 до 24:00;

черга 5.2:

з 00:00 до 5:00;

з 8:30 до 17:30;

з 19:00 до 24:00;

черга 6.1:

з 00:00 до 5:00;

з 7:00 до 15:30;

з 17:30 до 24:00;

черга 6.2:

з 00:00 до 7:00;

з 8:30 до 15:30;

з 17:30 до 24:00.

Ситуація в енергосистемі - коментар експерта

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це поліпшення буде недовгим.

За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації і сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.

"Я думаю, що буде досить складний період у липні-серпні, там цілком можуть бути досить суворі обмеження", - підкреслив він.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Удар РФ по енергетиці - що відомо

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Енергосистема через удар Росії в ніч з 6 на 7 лютого працює з максимальними обмеженнями, найскладніша ситуація в Києві, де з урахуванням попередніх тривалих ударів по інфраструктурі світло зараз є 1,5-2 години на добу, повідомляє енергокомпанія ДТЕК.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

