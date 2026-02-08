ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютого

Що відомо:
- На Київщині вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі
- ДТЕК вводить графіки вимкнення світла у Київській області
Після ворожих атак в Україні критична ситуація в енергосистемі. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію на Київщині. Там введені нові графіки погодинних вимкнень світла на 8 лютого. Про це повідомляє ДТЕК.
"Маємо можливість застосовувати графіки. В разі змін будемо вас інформувати в нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Графіки вимкнення світла в Київській області
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1 :
- з 1:30 до 10:30;
- з 12:00 до 21:30;
- з 22:30 до 24:00;
- черга 1.2:
- з 1:30 до 10:30;
- з 12:00 до 21:30;
- з 22:30 до 24:00;
- черга 2.1:
- з 1:30 до 8:30;
- з 10:30 до 19:00;
- з 21:30 до 24:00;
- черга 2.2:
- з 00:00 до 8:30;
- з 10:30 до 19:00;
- з 22:30 до 24:00;
- черга 3.1:
- з 00:00 до 3:00;
- з 5:00 до 13:30;
- з 15:30 до 24:00;
- черга 3.2:
- з 00:00 до 1:30;
- з 3:00 до 14:00;
- з 15:30 до 22:30;
- черга 4.1:
- з 00:00 до 1:30;
- з 5:00 до 12:00;
- з 14:00 до 22:30;
- черга 4.2:
- з 00:00 до 1:30;
- з 5:00 до 12:00;
- з 13:30 до 22:30;
- черга 5.1:
- з 00:00 до 5:00;
- з 8:00 до 17:30;
- з 19:00 до 24:00;
- черга 5.2:
- з 00:00 до 5:00;
- з 8:30 до 17:30;
- з 19:00 до 24:00;
- черга 6.1:
- з 00:00 до 5:00;
- з 7:00 до 15:30;
- з 17:30 до 24:00;
- черга 6.2:
- з 00:00 до 7:00;
- з 8:30 до 15:30;
- з 17:30 до 24:00.
Ситуація в енергосистемі - коментар експерта
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це поліпшення буде недовгим.
За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації і сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.
"Я думаю, що буде досить складний період у липні-серпні, там цілком можуть бути досить суворі обмеження", - підкреслив він.
Удар РФ по енергетиці - що відомо
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Енергосистема через удар Росії в ніч з 6 на 7 лютого працює з максимальними обмеженнями, найскладніша ситуація в Києві, де з урахуванням попередніх тривалих ударів по інфраструктурі світло зараз є 1,5-2 години на добу, повідомляє енергокомпанія ДТЕК.
Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.
