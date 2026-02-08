Рус
"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаків

Юрій Берендій
8 лютого 2026, 17:53
Зеленський заявив про досягнуті домовленості щодо посилення авіаційного потенціалу України — передачу сотень сучасних винищувачів від Франції та Швеції.
Зеленський анонсував передачу Україні 250 сучасних бойових літаків / Колаж: Главред, фото: Armée de l'Air et de l'Espace, Wikipedia

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Він наголосив, що цивільна авіація має велике значення, водночас розвиток військової авіації залишатиметься пріоритетом. Держава співпрацює з університетом і готова підтримувати цей напрям, щоб він вийшов на високий рівень, зокрема у взаємодії з Повітряними силами та командуванням.

"Україна має на сьогодні домовленості про постачання 150 літаків Gripen і 100 літаків Rafale. На наш погляд, це найкращі літаки в світі", – сказав він.

Також Зеленський зазначив, що нині на озброєнні української авіації перебувають F-16, які не є новими, тоді як анонсовані 250 літаків — це сучасні, нові борти. Паралельно Україна планує системно відновлювати й розвивати цивільну авіацію, а після завершення війни приділить цьому напряму особливу увагу.

Винищувач Rafale
Винищувач Rafale / Інфографіка: Главред

Чим літаки Gripen кразі за F-35 - позиція Повітряних сил ЗСУ

Як писав Главред, шведські винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України та за окремими характеристиками мають переваги над американськими F-35. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ідея придбання Gripen розглядалася як стратегічна перспектива до 2035 року, однак процес підготовки та впровадження вдалося пришвидшити.

"Це одна з найдешевших моделей. Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця", — додав він.

Також Ігнат підкреслив, що ці літаки краще відповідають українській тактиці застосування авіації, оскільки здатні працювати з польових аеродромів, злітати й приземлятися на ґрунтових смугах або окремих ділянках автомобільних доріг, що дозволяє використовувати розосереджені майданчики.

"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Цей літак маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть винищувачі МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

США продовжуватимуть постачання озброєння Україні до моменту офіційного завершення війни мирною угодою. Окрім систем протиповітряної оборони, українська сторона й надалі отримуватиме наступальне озброєння через союзників по НАТО, заявив постійний представник США при Альянсі Метью Вітакер.

Водночас коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

