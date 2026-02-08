Рус
Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

Олексій Тесля
8 лютого 2026, 17:36
Армія РФ все частіше застосовує балістичні ракети, що обмежує можливості української ППО.
Головне:

  • ЗСУ не змогли використовувати винищувачі F-16 і Mirage для перехоплення ракет
  • Одна обставина істотно ускладнила роботу пілотів і дронів

7 лютого під час інтенсивних атак РФ на Україну через несприятливі погодні умови українські Сили оборони не змогли використовувати винищувачі F-16 і Mirage для перехоплення ракет.

Про це повідомив Юрій Ігнат, начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

Він пояснив, що складні погодні умови, такі як снігопади і погана видимість, істотно ускладнили роботу пілотів і дронів. Це заважало не тільки використанню пілотованої авіації, але і безпілотних літальних апаратів, яким для наведення на ціль потрібна чітка картинка.

"Сніг - це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію", - говорить він.

Крім того, Ігнат зазначив, що російська армія все частіше застосовує балістичні ракети, що обмежує можливості української ППО. Системи Patriot, які використовуються для перехоплення таких ракет, мають обмежений радіус дії - всього 25 кілометрів, що ускладнює захист всіх територій України.

Також він звернув увагу, що Україна тепер значною мірою залежить від західних поставок ракет і ППО, що зменшує загальну ефективність системи оборони. У минулому озброєння, як "Бук" і С-300, використовувалося більшою мірою, а зараз кількість вітчизняних систем ППО значно скоротилася, і українська армія все більше покладається на західні технології.

Експерт про цілі російських ударів по енергетичних об'єктах України

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев поділився думкою про стратегічні цілі російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Він пояснив, що атаки на підстанції та ключові лінії електропередачі значно послаблюють стабільність української енергосистеми, ускладнюючи перерозподіл електроенергії між різними регіонами. У таких умовах, за словами Рябцева, тимчасові відключення електроенергії стають необхідним заходом для запобігання більш серйозних пошкоджень і збоїв у системі.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

