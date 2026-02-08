РФ йде на прорив на кордоні: у ДПСУ розкрили два небезпечні напрямки

Протягом останньої доби противник намагався атакувати позиції українських прикордонників, розповів Андрій Демченко.

Сили оборони стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Війська РФ зосередили підвищену активність на Харківщині

Напружена ситуація фіксується на кордоні в Сумській області

Російські підрозділи зосередили підвищену активність на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанських Хуторів.

Також напружена ситуація фіксується на окремих ділянках державного кордону в Сумській області, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його даними, протягом останніх діб противник намагався атакувати позиції українських прикордонників, зокрема в межах Хотинської, Юнаківської та Краснопільської громад Сумської області.

"Невеликими піхотними групами противник десь прощупує ситуацію по кордону, десь намагається атакувати позиції, які утримують підрозділи ДПС", - говорить Демченко.

Він зазначив, що при спробах прориву українського кордону російські підрозділи зазнали значних втрат. За його словами, втрати ворога склали близько двох батальйонів знищеними і пораненими.

Ситуація в Сумській області залишається напруженою

За даними Держприкордонслужби, російські сили роблять спроби проникнення на територію України малими піхотними групами. Ці вилазки не приносять результату і закінчуються серйозними втратами для атакуючої сторони. Відповідну інформацію озвучив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон у Сумській області і зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області і увійшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Державна прикордонна служба України

