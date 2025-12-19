Рус
"НАТО не обов’язково": Кулеба назвав, які гарантії реально захистять Україну

Руслан Іваненко
19 грудня 2025, 01:55
Ексміністр розповів, які нюанси визначають, чи спрацюють запропоновані міжнародні гарантії для України.
Кулеба, ВСУ, НАТО
5-та стаття НАТО не гарантує автоматичну військову допомогу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/dmytro_kuleba, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • США готові взяти юридичні гарантії безпеки для України
  • Попередньо Україна отримувала лише політичні обіцянки
  • Юридичні гарантії мають ратифікувати Конгрес та Бундестаг

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічних 5-й статті НАТО.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі 24 Каналу назвав це "хорошими новинами". За його словами, Україна завжди просила саме про юридичні гарантії, натомість отримувала лише політичні обіцянки.

"Дотепер на Заході відмовлялися надавати нам тверді юридичні гарантії. Мовиться про обіцянки, які ратифіковані парламентом. Тобто Бундестаг, Конгрес мають ратифікувати якийсь документ, в якому буде написано, що саме вони обіцяють Україні", — зазначив Кулеба.

Він додав, що теоретично США можуть застосувати форму указу президента, але "завжди базова мрія України була, щоб Конгрес поставив свою печатку. Це буде нашим історичним досягненням, якщо президент Зеленський це отримає".

Водночас Кулеба наголосив на важливості реальної здатності виконати обіцянки: "У історії людства достатньо прикладів, коли навіть юридичні гарантії не виконувалися, бо для цього бракувало волі. Тому мати юридичну гарантію — недостатньо".

Міф про 5-ту статтю НАТО

Ексглава МЗС також пояснив, що існує міф про 5-ту статтю НАТО.

"У суспільній свідомості є уявлення, що там написано: "Якщо на вас нападуть, я буду за вас воювати". Насправді все не так. Там мовиться про те, що напад на одного — це напад на всіх, але не вказано, що саме має робити кожна країна", — підкреслив Кулеба.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Він надав приклад: "США можуть надати логістичну підтримку, великі літаки, які будуть перекидати солдатів із Іспанії в Польщу, Литву, Фінляндію. При цьому країна виконує 5-ту статтю НАТО. Просто весь міф безпеки в Європі будується на уявленнях про "американську кавалерію", яка розгромить ворога".

Конкретика гарантій як ключова умова

За словами Кулеби, важливо, щоб юридично закріплені гарантії включали конкретику: "В ідеалі там мають бути слова про те, що напад на Україну означатиме, що всі країни Заходу стануть на її підтримку й докладуть економічних, політичних, військових, інформаційних зусиль для допомоги. Якщо нам конкретно пропишуть, хто що буде робити, я вважатиму це історичною перемогою. Нам і НАТО не потрібно. У нас буде щось набагато крутіше, ніж НАТО".

Кулеба також нагадав, що у ЄС оборонна норма прописана чіткіше, ніж у самому Альянсі, але її фактичне виконання залежало від США.

"Якщо будуть юридично обов’язкові гарантії — це стане великим історичним досягненням. Втім ще потрібно мати волю їх реально виконувати. Крім цього, важливо, щоб щось на кшталт статті 5 НАТО не доводило нікого до ейфорії, бо під цим може ховатися все, що завгодно", — підсумував ексглава МЗС.

Чому аналог 5-ї статті НАТО для України не спрацює - думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак переконаний, що нинішні пропозиції щодо гарантій безпеки для України є малоефективними. Він наголошує, що так званий аналог п’ятої статті НАТО не має реальної сили, а пропозиції типу угод зі США, подібних до тих, що існують із Південною Кореєю, Японією чи Ізраїлем, Києву наразі взагалі не пропонують.

"Коли говорять про аналоги п’ятої статті НАТО, я порівнюю це з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh – нам пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п’ята стаття НАТО, не кажучи вже про її аналог. Це точно не спрацює", – пояснює Ступак.

Експерт додає, що справжні гарантії безпеки діють лише у рамках американських домовленостей із державами, які мають значні власні можливості та стратегічну вагу. Україні ж, за його словами, спершу необхідно стати по-справжньому важливою для Вашингтона, щоб розраховувати на ефективні безпекові гарантії.

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа висунула для Києва пропозицію щодо сильних і юридично обов’язкових безпекових гарантій, побудованих за принципом п’ятої статті НАТО.

Крім того, лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору та морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що питання безпекових гарантій для України залишається ключовим у міжнародних переговорах. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності дієвих і надійних механізмів, здатних унеможливити повторну агресію з боку Росії. Водночас полковник армії США у відставці Джон Світ зазначив, що реальність таких гарантій можлива лише за умови фактичної присутності сил НАТО на українській території.

Про персону: Дмитро Кулеба

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

"НАТО не обов'язково": Кулеба назвав, які гарантії реально захистять Україну

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко
