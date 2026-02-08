Рус
Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні: експерт розкрив головні перешкоди

Руслан Іваненко
8 лютого 2026, 18:05
94
Російські війська можуть розглядати зміну напрямків активних дій через логістичні та погодні обмеження.
ВСУ, Фронт, Война
Морозна погода тимчасово дозволяє армії РФ пересуватися по кризі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • ЗСУ утримують оборону вздовж Дніпра на Запорізькому напрямку
  • Морози дозволяють РФ рухатися по кризі, але рубежі заміновані
  • Відлига за місяць ускладнить дії окупантів

Сили оборони України мають достатньо ресурсів, щоб утримати оборону вздовж річища Дніпра на Запорізькому напрямку, попри спроби російських військ активізувати дії в цьому районі. Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Українського Радіо".

Вплив погодних умов

За словами експерта, нинішні погодні умови частково грають на користь противника. Тривалі морози до -10 градусів дозволяють російським підрозділам пересуватися по кризі вздовж річища колишнього Каховського водосховища. Водночас українська сторона завчасно підготувалася до такого сценарію.

відео дня

"Погода наразі дозволяє їм це робити, тому що в нас доволі довго стоять морози до -10, тож вони можуть пересуватися там по кризі. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — сказав Нарожний.

Він також наголосив, що зима не є довготривалим фактором. За його оцінкою, вже приблизно за місяць розпочнеться відлига, яка унеможливить пересування російських військ уздовж річища Дніпра. Саме тому експерт вважає, що оборону на цій ділянці фронту вдасться втримати.

Ймовірність зміни напрямків дій Росії

Нарожний прокоментував імовірність зміни напрямків активних наступальних дій армії РФ. За його словами, різка активізація на нових ділянках фронту потребує серйозної перебудови логістики.

Він пояснив, що Покровськ і Мирноград залишаються одними з найгарячіших точок через зручне логістичне забезпечення з території Росії — розгалужену мережу автомобільних доріг та наявність залізничного сполучення. Водночас угруповання чисельністю близько 150 тисяч військових потребує постійного постачання продовольства, пального й інших ресурсів.

Активізація на інших напрямках значно складніша через проблеми з залізничною логістикою — зокрема через Крим або Мелітополь, який неодноразово зазнавав ударів.

За оцінкою експерта, різка поява нової "гарячої" ділянки фронту в Запорізькій чи Херсонській областях є малоймовірною. Водночас він не виключив можливості активізації російських військ у Сумській або Харківській областях, але зауважив, що у такому разі ключовим залишається питання наявності додаткового особового складу.

Можливість наступу РФ на Запоріжжя — думка військового

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі вважає, що Росія наразі не має сил та ресурсів для наступу на напрямку Дніпра та Запоріжжя. Водночас, за його словами, російська артилерія вже розташована дуже близько до обласних центрів.

"Якщо в зоні досяжності артилерії є житлові квартали, росіяни обстрілюватимуть мирне населення. Небезпека полягає в тому, що райони, розташовані ближче до лінії зіткнення, потрапляють під удари Росії", — підкреслив Мамулашвілі.

Військовий наголошує, що основна загроза зараз — не масовий наступ, а обстріли територій, що межують із фронтом.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявляв, що окупанти зосередили увагу на Запорізькому напрямку. Уже зараз ворог "нависає" над Оріховим, мав тактичні просування біля Степногірська, а для самого Запоріжжя зростає загроза обстрілів з артилерії.

Крім того, Росія може перейти до нового етапу війни проти України, готуючи одночасні наступальні дії на кількох напрямках. Про це свідчать останні оцінки Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував рішення російського військового керівництва.

Нагадаємо, що заступник голови офісу президента Павло Паліса говорив, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

