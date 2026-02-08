Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

Юрій Берендій
8 лютого 2026, 16:36
389
Загроза для Києва та інших регіонів залишається через активне використання Ту-22М3, "Іскандерів" та ударних безпілотників, попередили монітори.
Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина
Чому Росія могла поставити на паузу удари стратегічної авіації по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ може поставити на паузу України по Україні із застосуванням ракет X-101
  • Запаси даного виду зброї фактично вичерпались
  • Масовані комбіновані удари можуть поновитись навесні

Країна-агресорка Росія, ймовірно, тимчасово призупинить ракетні удари по Україні із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Про це повідомляють моніторингові канали.

За їхніми даними, після значного використання запасів крилатих ракет Х-101 у січні–лютому ворог змушений зробити паузу в таких атаках, щоб відновити арсенал для нової ударної кампанії, яка може розпочатися навесні.

відео дня

Водночас аналітики зазначають, що це не стосується літаків Ту-22М3, які останнім часом активно залучаються до ударів, зокрема по столиці.

Крім того, тимчасове зменшення застосування крилатих ракет не знімає загрозу для Києва та більшості південних, східних і північно-східних регіонів, адже для атак по цих областях противник використовує Ту-22М3, балістичні й крилаті ракети комплексів "Іскандер", а також велику кількість ударних безпілотників.

"За нашою інформацією, до настання цієї самої паузи, рф може спробувати нанести ще один удар із залученням стратегічної авіації, який може відбутись із настанням останньої хвилі сильних морозів, після чого поставить на паузу їх використання. Але не факт, що цей удар взагалі буде", - резюмують аналітики.

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина
Літаки серії "Ту", якими Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка Главреда

Чому Росія піднімає стратегічну авіацію, але не завдає ударів по Україні - думка експерта

Як рпаніше писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює активність російської стратегічної авіації проведенням тренувальних польотів і розвідувальних заходів.

"Вони (росіяни, - ред.) таким чином намагалися з'ясувати наші позиційні райони, де розміщується РЛС, де розміщуються відповідні засоби протиповітряної оборони, які під час таких вильотів активізуються, відбувається спілкування на робочих, закритих, але робочих хвилях між собою, тобто закритий радіозв'язок, і вони все це фіксують", - розповів експерт.

Він зазначив, що такі вильоти також можуть мати додаткову мету — визначити, хто саме відстежує дії російської авіації та які технічні засоби використовуються для спостереження.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України, через що в більшості регіонів були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

За словами президента України Володимира Зеленського, у ніч на 7 лютого російські війська випустили по території України понад 400 безпілотників і близько 40 ракет різних типів.

Також під ударом опинилася Рівненська область. Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури, зокрема зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Інші новини:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаків

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаків

17:53Війна
Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:36Україна
Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

Останні новини

18:05

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні: експерт розкрив головні перешкоди

17:53

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаківВідео

17:36

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:34

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:31

Коли тіло людини починає слабшати: вчені назвали несподіваний вік

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
17:04

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютогоФото

16:36

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

16:31

Неймовірне перевтілення: сором'язливе кошеня з притулку стало зіркою в Мережі

16:16

Перезавантаження збірної: Олександр Свіщов анонсував великі зміни у водному поло

Реклама
16:01

Простий трюк, який поверне блиск навіть старим сковорідкам: що для цього потрібно

15:38

Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

15:32

"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

15:31

РФ йде на прорив на кордоні: у ДПСУ розкрили два небезпечні напрямки

14:59

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

14:41

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:37

Де розташована найглибша у світі станція метро, що обійшла навіть "Арсенальну"

14:31

"Нове голосування": українці вимагають анулювати результати Нацвідбору

13:59

Не матюк і не жарт: 5 українських слів, які зламають мозок іноземцямВідео

13:50

Секрети стилю для жінок після 50: що радять стилісти

13:45

Привітання з Днем стоматолога: красиві картинки та побажання

Реклама
13:32

"Голосувати ми поки не вміємо": знаменитості висловилися про переможницю Нацвідбору

13:22

Китай не хоче завершення війни в Україні - яку пастку готує Сі Цзіньпін та чому

13:01

Народжені в конкретні чотири місяці мають природну харизму - хто вони

12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

12:09

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атакиВідео

12:01

На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

11:55

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

09:16

Чому 9 лютого не можна будувати довгострокові плани: яке церковне свято

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 лютого (оновлюється)

09:12

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

09:12

Гороскоп на завтра 9 лютого: Рибам - шкода, Тельцям - море любові

Реклама
08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

08:54

Кремль готує новий масштабний наступ і може вдарити на кількох напрямках - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Зима 2026 року стане переломною для цієї війниПогляд

08:07

Українці у Книзі рекордів Гіннеса: чим українці дивували світ

08:04

Проблеми зі Starlink і негода знижують активність окупантів на півночі - ЗСУ

07:35

У США змінили тактику проведення переговорів щодо України - Associated Press

06:10

Іран несподівано зробив пропозицію СШАПогляд

06:03

Чи дружити з колишніми після розлучення: психолог назвала найчастіші помилки

05:32

Вечеря з вермішелі за лічені хвилини: не рецепт, а просто знахідка

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти