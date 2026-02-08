Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

Загроза для Києва та інших регіонів залишається через активне використання Ту-22М3, "Іскандерів" та ударних безпілотників, попередили монітори.

Чому Росія могла поставити на паузу удари стратегічної авіації по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, Главред

Країна-агресорка Росія, ймовірно, тимчасово призупинить ракетні удари по Україні із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Про це повідомляють моніторингові канали.

За їхніми даними, після значного використання запасів крилатих ракет Х-101 у січні–лютому ворог змушений зробити паузу в таких атаках, щоб відновити арсенал для нової ударної кампанії, яка може розпочатися навесні.

Водночас аналітики зазначають, що це не стосується літаків Ту-22М3, які останнім часом активно залучаються до ударів, зокрема по столиці.

Крім того, тимчасове зменшення застосування крилатих ракет не знімає загрозу для Києва та більшості південних, східних і північно-східних регіонів, адже для атак по цих областях противник використовує Ту-22М3, балістичні й крилаті ракети комплексів "Іскандер", а також велику кількість ударних безпілотників.

"За нашою інформацією, до настання цієї самої паузи, рф може спробувати нанести ще один удар із залученням стратегічної авіації, який може відбутись із настанням останньої хвилі сильних морозів, після чого поставить на паузу їх використання. Але не факт, що цей удар взагалі буде", - резюмують аналітики.

Літаки серії "Ту", якими Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка Главреда

Чому Росія піднімає стратегічну авіацію, але не завдає ударів по Україні - думка експерта

Як рпаніше писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює активність російської стратегічної авіації проведенням тренувальних польотів і розвідувальних заходів.

"Вони (росіяни, - ред.) таким чином намагалися з'ясувати наші позиційні райони, де розміщується РЛС, де розміщуються відповідні засоби протиповітряної оборони, які під час таких вильотів активізуються, відбувається спілкування на робочих, закритих, але робочих хвилях між собою, тобто закритий радіозв'язок, і вони все це фіксують", - розповів експерт.

Він зазначив, що такі вильоти також можуть мати додаткову мету — визначити, хто саме відстежує дії російської авіації та які технічні засоби використовуються для спостереження.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України, через що в більшості регіонів були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

За словами президента України Володимира Зеленського, у ніч на 7 лютого російські війська випустили по території України понад 400 безпілотників і близько 40 ракет різних типів.

Також під ударом опинилася Рівненська область. Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури, зокрема зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

