У США розсекретили розмови Путіна з Бушем про Україну: що у стенограмі

Тарас Сидоржевський
24 грудня 2025, 20:44
Путін говорив Бушу, що членство України в НАТО стане для Москви "принциповою червоною лінією".
Путін і Буш під час зустрічі 2001 року

Національний архів безпеки США через суд розсекретив і опублікував стенограми зустрічей президента країни-агресора РФ Володимира Путіна з Джорджем Бушем-молодшим за 2001-2008 роки

Ці розмови, як заявляють в архіві, показують "еволюцію" від союзництва після 11 вересня до конфронтації через Ірак, ПРО і розширення НАТО.Документи, отримані за позовом Архіву до Бібліотеки Буша, розкривають ключові розмови: у 2001-му в Словенії Буш назвав Путіна "типом для окопу зі мною", а той порівняв чеченців з учнями бін Ладена; у 2005-му обговорювали Іран і КНДР; у 2008-му в Сочі Путін попередив про "зону конфлікту" через НАТО для України і Грузії.

Що говорили про Україну

Під час їхньої останньої зустрічі в Сочі у квітні 2008 року Путін заявив Бушу, що членство України в НАТО стане для Москви принциповою червоною лінією.

"Вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас", - сказав Путін, додавши, що розбіжності в поглядах усередині України можуть призвести до того, що країна "просто розколеться".

Путін охарактеризував Україну як "дуже складну державу" і "штучно створену країну ще за радянських часів", стверджуючи, що НАТО сприймають значною частиною українського населення як ворожу організацію, і що членство України наблизить військову інфраструктуру до кордонів Росії.

Фрагмент розмови Буша і Путіна 2001 року

Путін: Тепер я хотів би повторити те, що я сказав Конди і Гейтсу в Москві про розширення НАТО. Для вас це не новина, і я не чекаю відповіді; я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокову конфронтацію.

Буш: Чому?

Путін: В Україні проживає 17 мільйонів росіян, третина населення. Україна - дуже складна держава. Це не нація, створена природним шляхом. Це штучна держава, створена ще за радянських часів. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини - це практично вся західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала території від Росії - це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів був переданий Україні. Це досить велика європейська країна з населенням 45 мільйонів осіб. Її населяють люди з абсолютно різними поглядами. Якщо ви поїдете на захід України, ви побачите села, де єдиною розмовною мовою є угорська, і люди носять ці самі капелюхи. На сході люди носять костюми, краватки і великі капелюхи. Значна частина українського населення сприймає НАТО як ворожу організацію.

Це створює наступні проблеми для Росії. Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створює невизначеність і загрози для нас. І, покладаючись на антинатовські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення. Росія буде постійно створювати там проблеми. Навіщо? Що означає членство України в НАТО? Яка вигода для НАТО і США? Причин може бути тільки одна, і це - зміцнення статусу України як країни Заходу, і в цьому полягає логіка. Я не думаю, що це правильна логіка; я намагаюся зрозуміти. І з огляду на розбіжності поглядів різних верств населення на членство в НАТО, країна може просто розколотися. Я завжди говорив, що є певна прозахідна частина і певна проросійська частина. Зараз влада там перебуває в руках прозахідних лідерів. Щойно вони прийшли до влади, вони розкололися всередині себе. Політична активність там повністю відображає ставлення населення. Питання там не у вступі до НАТО, а в забезпеченні самодостатності України, а також у зміцненні її економіки.

Що ще обговорювали Путін і Буш

У документі також задокументовано, наскільки різко змінилися американо-російські відносини за два терміни Буша. У 2001 році, після терактів 11 вересня, Буш назвав Путіна надійним партнером, сказавши йому: "Ви та людина, яку я хотів би бачити поруч із собою в окопі".

Путін, зі свого боку, представив війну Росії в Чечні як частину тієї ж глобальної боротьби з тероризмом, стверджуючи, що чеченські бойовики були "учнями Бен Ладена".

Однак до другого терміну Буша напруженість посилилася. Путін неодноразово критикував плани США щодо протиракетної оборони в Європі, попереджаючи, що запуск ракети з підводного човна з Північної Європи досягне Москви через шість хвилин і викличе автоматичну ядерну відповідь Росії.

"За кілька хвилин весь наш ядерний потенціал опиниться в небі", - сказав Путін у 2008 році.

Буш відповів: "Я розумію".

Зазначимо, у жодній зі стенограм немає ні натяків, ні обіцянок Буша про подальше нерозширення НАТО.

США зібралися "миритися" з РФ: думка експерта

В інтерв'ю Главреду виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач розповів, що Трамп пом'якшив риторику щодо Росії та Китаю.

"В уявленні американської адміністрації про світ змінилася система координат: інші загрози - і, відповідно, інші цілі зовнішньої політики. Тепер, на їхню думку, потрібно миритися з Росією, не допускати конфронтації РФ з Європою. Адже в разі конфлікту США довелося б або бути посередниками, або втручатися на боці Європи як країні-члену НАТО. Тому Альянс, на їхню думку, більше не повинен розширюватися, щоб задовольнити Росію. Фактично це капітулянтський підхід щодо Росії - визнання її "зони впливу". Якщо НАТО не може розширюватися, виходить, що РФ отримує право вето на це розширення", - заявив Горбач.

Путін скаржиться, що його "надули"

Нагадаємо, під час останньої "Прямої лінії" російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявив, що Захід його "надув".

"Нас у черговий раз обдурили. Відбулося кілька хвиль розширення НАТО. Це, безумовно, рух військової інфраструктури до наших кордонів викликає і викликало нашу законну заклопотаність. І звичайно в цих умовах нової системи безпеки в Європі вона досить актуальна", - каже Путін.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила стратегію національної безпеки, яка кардинально відрізняється від бачення попереднього керівництва США. Серед пріоритетів - стратегічні відносини з Росією, припинення війни РФ проти України та "повернення демократії" європейським країнам, які "топчуть" демократичні стандарти. Також США робить акцент на панування саме в Західній півкулі, де розташовані Північноамериканський континент та Атлантичний і Тихий океани.

Про джерело: Національний архів національної безпеки

Національний архів національної безпеки - це некомерційна неурядова науково-дослідницька та архівна організація, розташована на території кампусу Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований 1985 року для боротьби зі зростаючою секретністю уряду, Національний архів національної безпеки є центром журналістських розслідувань, прихильником відкритого уряду, науково-дослідним інститутом з міжнародних справ і найбільшим сховищем розсекречених документів США за межами федерального уряду. За чотири десятиліття своєї історії Національний архів національної безпеки сприяв розсекреченню понад 15 мільйонів сторінок урядових документів, будучи провідним некомерційним користувачем Закону США про свободу інформації (FOIA), подавши загалом більше ніж 70 000 запитів FOIA і запитів на розсекречення.

Володимир Путін Джордж Буш-молодший
