Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

В Україні в ніч на 9 лютого очікуються сильні морози до -22 °C, проте вже після 10 лютого температура почне поступово підвищуватися, повідомила синоптик.

Прогноз погоди в Україні - синоптик назвала дату нового похолодання / Фото: УНІАН

Погода в Україні в ніч на 9 лютого буде морозною. Найближчими днями варто очікувати на зменшення температури повітря до -22 градусів за Цельсієм. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Найближчої ночі в Україні до -18 градусів, наступної - до -20-22 градусів", - повідомила вона. відео дня

Вона також додала, що на території України варто очікувати на антициклон.

За її словами, на півдні та південному заході України температура буде трохи вищою, вночі очікується близько -12 градусів.

Синоптик додала, що денну температуру можна відчути "носами та щоками", але наразі важливі саме нічні мінімальні значення. Тобто, протягом двох ночей, 9 та 10 лютого, буде сильний мороз, після чого настане потепління, яке поступово його послабить.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, погодні умови в Україні у лютому 2026 року загалом відповідатимуть кліматичній нормі, а в більшості областей середні температурні показники можуть бути приблизно на 1,5° вищими за звичайні. Такий прогноз на останній місяць зими оприлюднили синоптики Укргідрометцентру.

Очікується, що середня місячна температура становитиме від 4° морозу до 2° тепла у західних і північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях, що відповідає багаторічним показникам. В інших частинах країни температура повітря прогнозується дещо вищою за норму — приблизно на 1,5°.

Кількість опадів упродовж місяця, за прогнозами, становитиме від 29 до 67 мм, а в Карпатах місцями може сягати 74–83 мм, що також перебуває в межах кліматичної норми — близько 80–120% від середніх значень.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у неділю, 8 лютого, погоду на Житомирщині визначатиме циклон STEPHIE, який приніс у регіон хмарність, періодичні снігопади та ожеледицю на дорогах. Уже з 9 лютого погодні умови різко зміняться — область опиниться під впливом скандинавського антициклону EMMERAM, що сприятиме проясненням і зниженню температури. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

Після періоду сильних морозів в Україні спостерігається тимчасове потепління з мокрим снігом і дощем. У суботу та неділю, 7–8 лютого, в окремих регіонах температура може підвищитися до +10°C, однак таке потепління буде нетривалим, і згодом морози знову посиляться, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У Полтаві та області також прогнозують помітні температурні коливання. Після підвищення температури до близько нуля на вихідних із початку нового робочого тижня очікується повернення морозної погоди. У Полтавському обласному центрі з гідрометеорології також попередили про ймовірність опадів на початку тижня.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

