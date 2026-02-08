Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

Про що йдеться у матеріалі:
- Якою буде погода в Україні
- Прогноз погоди в Україні на 2 дні
Погода в Україні в ніч на 9 лютого буде морозною. Найближчими днями варто очікувати на зменшення температури повітря до -22 градусів за Цельсієм. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода найближчими днями - прогноз погоди на 9-10 лютого
"Найближчої ночі в Україні до -18 градусів, наступної - до -20-22 градусів", - повідомила вона.відео дня
Вона також додала, що на території України варто очікувати на антициклон.
За її словами, на півдні та південному заході України температура буде трохи вищою, вночі очікується близько -12 градусів.
Коли морози відступлять - коли в Україну прийде потепління
Синоптик додала, що денну температуру можна відчути "носами та щоками", але наразі важливі саме нічні мінімальні значення. Тобто, протягом двох ночей, 9 та 10 лютого, буде сильний мороз, після чого настане потепління, яке поступово його послабить.
Якою буде погода в лютому - прогноз Укргідрометцентру
Як писав Главред, погодні умови в Україні у лютому 2026 року загалом відповідатимуть кліматичній нормі, а в більшості областей середні температурні показники можуть бути приблизно на 1,5° вищими за звичайні. Такий прогноз на останній місяць зими оприлюднили синоптики Укргідрометцентру.
Очікується, що середня місячна температура становитиме від 4° морозу до 2° тепла у західних і північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях, що відповідає багаторічним показникам. В інших частинах країни температура повітря прогнозується дещо вищою за норму — приблизно на 1,5°.
Кількість опадів упродовж місяця, за прогнозами, становитиме від 29 до 67 мм, а в Карпатах місцями може сягати 74–83 мм, що також перебуває в межах кліматичної норми — близько 80–120% від середніх значень.
Погода в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у неділю, 8 лютого, погоду на Житомирщині визначатиме циклон STEPHIE, який приніс у регіон хмарність, періодичні снігопади та ожеледицю на дорогах. Уже з 9 лютого погодні умови різко зміняться — область опиниться під впливом скандинавського антициклону EMMERAM, що сприятиме проясненням і зниженню температури. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.
Після періоду сильних морозів в Україні спостерігається тимчасове потепління з мокрим снігом і дощем. У суботу та неділю, 7–8 лютого, в окремих регіонах температура може підвищитися до +10°C, однак таке потепління буде нетривалим, і згодом морози знову посиляться, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У Полтаві та області також прогнозують помітні температурні коливання. Після підвищення температури до близько нуля на вихідних із початку нового робочого тижня очікується повернення морозної погоди. У Полтавському обласному центрі з гідрометеорології також попередили про ймовірність опадів на початку тижня.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
