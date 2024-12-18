Підрив генерала Кирилова: в РФ заявили про затримання підозрюваного - деталі

У ФСБ заявили, що виконавець отримав вибуховий пристрій після прибуття до Москви.

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Підрив Кирилова / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Коротко:

В РФ заявили про затримання виконавця операції з ліквідації Кирилова

Заявляється, що це громадянин Узбекистану

Він нібито був "завербований" Україною

В країні-агресорі Росії стверджують про нібито затримання виконавця операції з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту Росії Ігоря Кирилова. Про це пише ASTRA.

Так, згідно з повідомленням ФСБ, в Росії нібито затримали "завербованого" Україною виконавця операції з ліквідації Кирилова. Ним нібито виявився громадянин Узбекистану 1995 року народження.

відео дня

Як наголошують у ФСБ, виконавець операції отримав потужний саморобний вибуховий пристрій після прибуття до Москви. Вибухівку ж потім він прикріпив до електросамоката, який був припаркований біля під'їзду будинку Кирилова.

Для спостереження за адресою, де жив генерал, підозрюваний нібито орендував автомобіль й встановив у ньому Wi-Fi відеокамеру, яка транслювала зображення "організаторам у Дніпрі".

Допит підозрюваного - відео:

Ліквідація Кирилова - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 грудня у столиці країни-агресора РФ унаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно повідомила генералу про підозру.

За словами джерела УП, самокат із вибухівкою було підірвано, коли Кирилов із помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що згодом Україна може ліквідувати високопоставлених військових РФ, причетних до злочинів в Україні.

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Хто такий Ігор Кирилов? Кирилов Ігор Анатолійович (13 липня 1970 року, Кострома — 17 грудня 2024 року, Москва) — російський воєначальник. Генерал-лейтенант (2018). Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації. За даними служби безпеки України Кирилов причетний до застосування хімічної зброї проти українських військових, пише Вікіпедія.

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