Пєсков висунув новий ультиматум для припинення війни і пригрозив Україні ударами

Руслана Заклінська
4 лютого 2026, 14:36
На тлі перемовин в Абу-Дабі речник Путіна дав зрозуміти, що так зване "сво" не зупиниться.
Пєсков видав чергову заяву, яка не залишає ілюзій щодо планів Кремля / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Що сказав Пєсков:

  • РФ нібито залишається відкритою для мирного врегулювання війни
  • Війна триватиме, поки Україна не прийме відповідних рішень
  • Росія продовжуватиме удари по Україні

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито залишається відкритою для мирного врегулювання війни в Україні. Водночас він пригрозив продовженням ракетних й дронових ударів. Про це Пєсков сказав росЗМІ.

За словами Пєскова, Москва "залишається відкритою" до переговорів і "залишає двері відкритими для мирного врегулювання". При цьому він підкреслив, що війна триватиме, доки Україна "не прийме відповідних рішень".

Також речник Путіна заявив, що позиція РФ "гранично чітка" та зрозуміла як українській стороні, так і американським переговорникам.

"Поки відповідні рішення київським режимом не прийняті, "сво" триває", - сказав Пєсков.

Коментуючи систематичні обстріли української енергосистеми, які залишили без світла мільйони людей, Пєсков заявив, що російська армія нібито не б'є по цивільних об’єктах. Прессекретар російського лідера традиційно виправдався тим, що російські окупанти цілять по військових об'єктах.

Показово, що коментарі речника Кремля з'явилися саме під час старту зустрічі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі. Пєсков підтвердив факт зустрічі, але відмовився коментувати її перебіг.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Чи можуть Путіна усунути власні еліти - думка експертки

Оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова заявила, що серед російської еліти є ті, хто хотів би зрадити диктатора Володимира Путіна.

Вона підкреслила, що закінчення війни та падіння режиму Путіна можливі лише за умови створення відповідних зовнішніх факторів, а розробкою таких питань повинні займатися спецслужби. На її думку, серед еліт РФ достатньо ренегатів, готових здати Путіна, якщо з’явиться правильна можливість.

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що у переговорах із Росією щодо України можливі позитивні результати. За його словами, Путін нібито погодився на тиждень припинити атаки на енергетичні об’єкти України.

Як повідомляв Главред, 4 лютого українська делегація розпочала перші зустрічі з обговорення мирних зусиль в Абу-Дабі. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що планується робота в окремих групах за напрямками, після чого відбудеться спільна синхронізація позицій.

На відміну від попередніх етапів, російська делегація поводиться більш прагматично, відмовляючись від ідеологічних монологів і зосереджуючись на практичних питаннях, повідомляє Politico. За оцінками експертів, це перший етап, де Москва демонструє не лише формальну присутність, а й готовність обговорювати реальні механізми врегулювання.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дмитро Пєсков війна Росії та України мирні переговори Переговори в Абу-Дабі
Удар дронів по Одесі: є "прильоти", спалахнули пожежі - що відомоФото

