'Це була найстрашніша ніч': як загинув рятувальник під час атаки на Київ

Україна втратила трьох рятувальників. З двома з них вже попрощалися 28 січня.

У Києві попрощалися з рятувальником Олександром Зібровим / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У Києві помер рятувальник, який постраждав внаслідок обстрілу

У Києві попрощалися з Олександром Зібровим

На Харківщині загинув рятувальник Іван Сєрий

У Києві попрощалися із рятувальником Олександром Зібровим, який був важко поранений ворогом 9 січня. Лікарі 18 днів боролись за його життя, але серце рятувальника зупинилось. Рятувальник Іван Дорошенко розповів про трагічну загибель свого товариша.

Олександру було 36 років. Він був у складі 24-ї ДПРЧ. У ту ніч рятувальники прибули на одну з локацій, де внаслідок російської атаки на верхніх поверхах будинку здійнялась пожежа. Олександр разом зі своїми товаришами по службі робили все, щоб приборкати вогонь та врятувати людей.

Після цього вони спустилися вниз, щоб переїжджати на іншу локацію. У цей момент росіяни завдали повторного удару.

"Шахед з'явився нізвідки, швидко почав падати і пішов на удар. Це були лічені хвилини. Олександр знаходився біля машини. Коли я вже піднявся і підбіг до хлопців, тоді вони вже лежали, ми розпочали їхню евакуацію. Поранення були дуже важкі", - розповів рятувальник Іван.

Колеги загиблого Олександра згадують про нього лише хороше. Він був дуже добрим і завжди міг прийти на допомогу.

"Ця ніч була найстрашніша у моєму та його житті", - додав Іван.

Голова ДСНС Андрій Даник також додав, що сьогодні Україна попрощалася ще з одним рятувальником - Олександром Питайчуком.

Також 27 січня на Харківщині загинув офіцер-рятувальник - капітан служби цивільного захисту Іван Сєрий. Йому було 35 років. Чоловік займався ідентифікацією російського вибухонебезпечного предмета і в цей момент він раптово здетонував.

"Обірвалося життя людини, яка щодня дивилася небезпеці в очі заради інших. Людини, для якої слово "служба" в ДСНС було не обов’язком, а покликанням майже 14 років. Іван був мужнім, відданим, сильним духом", - йдеться у повідомленні.

У Івана Сєрого залишилися батьки та 10-річний син.

Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

РФ готується до масового обстрілу - попередження моніторів

За даними моніторингових каналів, країна-агресор РФ готується до нанесення масованого ракетно-дронового удару по Україні. Атаку можна чекати ближче до вихідних, або на початку наступного календарного тижня.

Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична і газова інфраструктура України. Українців попередили про те, що атака може бути проведена в два етапи в різні дні.

Атака РФ на Україну 28 січня - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 28 січня російська окупаційна армія вдарила по ряду міст України дронами і ракетами.

У Запоріжжі загорівся житловий будинок, пошкоджено понад 100 квартир. У Київській області загинули чоловік і жінка в Білогородській громаді. У Києві вночі працювали сили ППО. По Кривому Рогу російська армія завдала балістичного удару.

В ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок. У Київському районі Одеси безпілотник потрапив на територію православного монастиря. Травмовано трьох людей.

Нещодавно з'явилися подробиці про наслідки нічної атаки на Київ і область. У Голосіївському районі Києва в результаті влучання в торець житлового 17-поверхового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено кілька припаркованих автомобілів.

