ЗМІ дізналися, хто стоїть за підривом топ-генерала Кирилова в Москві

Самокат із вибухівкою було підірвано, коли Ігор Кирилов із помічником заходили в під'їзд будинку. Обидва загинули.

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Ігор Кирилов ліквідований у Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/bazabazon

Вранці 17 грудня в Москві ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Підрив військового країни-агресора є спецоперацією Служби безпеки України. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника у спецслужбах.

За словами джерела УП, самокат із вибухівкою було підірвано, коли Кирилов із помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули.

"Кирилов був військовим злочинцем і абсолютно законною метою, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових", - сказав співрозмовник видання.

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Як повідомляв Главред, 16 грудня Служба безпеки повідомила, що оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

Що відомо про Ігоря Кирилова

Ігор Кирилов (13 липня 1970 року, Кострома - 17 грудня 2024 року, Москва) - російський генерал-лейтенант. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил Російської Федерації. Кандидат військових наук. За безпосередню участь у військових діях проти України був доданий до міжнародного списку санкцій.

Ігор Кирилов / Фото: t.me/bazabazon

Саме Кирилов відповідав за масове застосування росіянами забороненої хімзброї проти українців на східному та південному фронтах. Зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання хімбоєприпасів по ЗСУ.

Зокрема, за наказом Кирилова окупанти застосовували бойові гранати "К-1", наповнені отруйними речовинами подразнювальної дії - CS і CN. Такий вид зброї заборонений Конвенцією від 1993 року.

Окупанти скидали боєприпаси з хімречовинами з FPV-дронів на пункти розташування українських військових. Це змушувало їх залишати окопи і виходити під прямий вогонь.

Через застосування хімзброї із зими 2022 року в медустанови госпіталізували понад 2 тис. українських бійців з отруєннями.

Крім того, Кирилов - це той самий офіцер, який розповідав про біолабораторії, бойових комарів та іншу хімічну зброю ЗСУ, включно з брудною бомбою.

Ліквідація топ-військових РФ - останні новини

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Російський журналіст Олександр Невзоров припустив, що ліквідацію здійснило Головне управління розвідки Міноборони України.

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