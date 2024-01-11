Президент Естонії озвучив "рецепт" перемоги України у війні

Алар Каріс впевнений, що результат війни в Україні залежить від здатності країн Заходу бути солідарними й гарантувати довгострокову підтримку Києву.

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Алар Каріс закликав Європу підтримувати Україну / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, скріншот

Президент України Володимир Зеленський 11 січня перебуває з робочим візитом в Естонії. На спільній пресконференції глава Естонії Алар Каріс закликав країни Європи гарантувати підтримку Києву та більше вкладати в оборону.

"Ця війна має завершитися перемогою України. Працюючи разом, ми переможемо", - заявив Каріс.

Естонський лідер зазначив, що зустріч з українською делегацією була дуже теплою.

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"Ми в цій війні всі союзники один з одним на цьому брутальному полі бою. Ми разом стоїмо в боротьбі за свободу, тому що, атакуючи Україну, Росія нападає на всі демократичні країни в цілому. І тому ця війна - це не щось, до чого можна звикнути. Вона сама собою не вирішиться", - сказав Каріс.

Президент Естонії вважає, що "рішення має полягати в тому, щоб агресор пішов".

"І для цього будуть потрібні зусилля всього демократичного світу", – додав він.

За словами Каріса, результат війни в Україні залежить від здатності країн Заходу бути солідарними один з одним і гарантувати довгострокову підтримку Києву.

"Ми повинні разом працювати, послабити агресора санкціями і політично. Ми вже надали підтримку Україні на 85 млрд євро, і цю підтримку потрібно продовжувати", – закликав президент Естонії.

Як повідомляв Главред, Алар Каріс повідомив, що Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на суму 1,2 млрд євро. Водночас Зеленський звернувся до союзників і розповів, чого не вистачає ЗСУ.

Візит Зеленського до Литви

10 січня Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви - Вільнюса.

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні в 200 мільйонів євро.

Також Зеленський зустрівся з главою уряду і парламенту Литви. Президент України наголосив, що 2024 рік буде вирішальним не лише для України, а й для її партнерів.

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