Зеленський анонсував посилення ППО після рекордних атак РФ: деталі важливої Ставки

Президент розповів про засідання Ставки, на якій обговорювали забезпечення фронту і посилення сил ППО.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-anonsiroval-usilenie-pvo-posle-rekordnyh-atak-rf-detali-vazhnoy-stavki-10531901.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський анонсував посилення системи ППО / Колаж: Главред, Фото: kongsberg.com, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного Головнокомандувача, на якій були присутні командувачі основними напрямками та операцій.

"Разом з ними Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифри у всіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами і дронами", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, розглядалися питання їх фактичної витрати, щоденної потреби, а також розподілу між підрозділами.

відео дня

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - зазначив він.

Посилення системи ППО в Україні

Глава держави також підкреслив, що ще однією важливою темою засідання стало зміцнення системи ППО.

"Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - додав Зеленський.

/ t.me/V_Zelenskiy_official

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, вночі та вранці 8 січня РФ запустила крилаті ракети і дрони по Україні. У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі були вибухи. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири літаки МіГ-31.

Повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом. Там були вибухи. Під ворожий удар потрапив Торговий центр і більше двох десятків приватних будинків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.

Масштабна атака агресора Росії на Україну 29 грудня призвела до жертв та часткових проблем зі світлом у деяких районах Київської, Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Ситуація в енергосистемі України в цілому залишалася контрольованою.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.