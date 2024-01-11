"Ми підемо вперед": Зеленський звернувся до союзників і назвав, чого не вистачає ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом заявив про те, пауза на полі бою на території України - це не пауза у війні.
"Це не говорить про те, що це припинення війни і це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось ще, ця пауза буде допомагати тільки РФ", - зазначив він в ході пресконференції.
Глава держави сказав, що РФ нарощує виробництво озброєння, а також закуповує його за кордоном.
"Йдуть великі закупівлі по Ірану дронів і "Шахедів", а також вони домовляються про ракети, поки домовленості вони не досягли, а також вони отримали більше мільйона артснарядів від Північної Кореї, а також ми бачили приклади деяких ракет", - підкреслив він.
Президент нагадав про те, що російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому ймовірна пауза у війні дасть можливість РФ поповнити запаси озброєння.
"Вони не встигають. Так, ви маєте рацію, світ теж не встигає наповнювати склади України. Але світ сьогодні допомагає Україні, а у Росії є дефіцит. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки Росії - вона потім може переїхати нас, ми б так не ризикували і слава Богу, що все це вирішується в Україні і тому пауз на користь Росії точно не буде", - підкреслив він.
При цьому глава держави звернувся до західних союзників з проханням надати Україні більше снарядів для відбиття агресії РФ.
"Якщо ми підемо назад – там наші діти і вони загинуть. Ми нікуди не будемо бігти - дайте нам більше снарядів, і ми підемо вперед", - додав Зеленський.
Допомога Естонії Україні
У свою чергу президент Алар Каріс повідомив, що Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на суму 1,2 млрд євро.
Виступаючи після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, він підкреслив, що "не повинно бути ніяких обмежень на озброєння, які передаються Україні". "Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС", - підкреслив президент Естонії.
За його словами, Естонія разом з країнами ЄС обговорює, "як можна використовувати активи агресора".
"Росія не тільки хоче захопити Україну. Вона кинула виклик демократичному світу", - зазначив Каріс.
Війна в Україні
Раніше в ГУР оцінили ризик розв'язання нової війни і назвали головну мету РФ в Україні. На сьогодні РФ не може повністю захопити Донецьку і Луганську області, підкреслив Вадим Скібіцький.
Нагадаємо, політичний і економічний експерт Тарас Загородній підкреслив, що заморозка війни була б лише паузою перед Новим наступом Росії на Україну. Країна-агресор залишається непохитною у своїй меті знищення України і вимагатиме визнання окупованих територій.
Як раніше повідомлялося, представник країни-окупанта Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов вибухнув загрозою на адресу Фінляндії. Мовляв, країна першою постраждає в тому випадку, якщо між Москвою і НАТО відбудеться ескалація конфлікту.
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