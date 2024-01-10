"Є різні голоси": Зеленский відкрито розказав про "тиск" щодо замороження війни

Президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом до Литви.

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Зеленський прокоментував інформацію про замороження війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прилетів з офіційним візитом у Литву. Він відкрито зізнався у тому, чи відчував тиск від західних партнерів щодо замороження війни та припинення захисту України. Про це він заявив під час пресконференції.

Зеленський прокоментував заяви про загрозу замороження війни з боку РФ. Він зазначив, що з боку партнерів немає тиску і ніхто не надавав відповідних сигналів.

"Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я б не сказав припинення бойових дій, все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає. Поки що немає ... Є різні голоси. Я в медіа чув, читав і знаю. Є різні голоси і якісь є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати нам відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув", - сказав глава держави.

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"Замороження" війни в Україні

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що заморозка війни була б лише паузою перед новим наступом Росії на Україну. Країна-агресорка залишається непохитною у своїй меті знищення України та вимагатиме визнання окупованих територій.

Також Путін сигналізує про можливу заморозку війни, сподіваючись зменшити поставки західної зброї Україні. Він більш зацікавлений у скороченні військової допомоги від Заходу, аніж у припиненні війни, що підтверджує звіт американського Інституту вивчення війни.

Як повідомляв Главред, загроза заморозки війни в Україні зменшується з кожним місяцем. Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що партнери країни усвідомлюють необхідність не заморожувати війну, а вирішувати її.

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